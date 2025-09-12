BA: suspeito de matar Mãe Bernadete é preso após fazer família refém

Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (12/9), um dos suspeitos de participar da morte de Mãe Bernardete, em agosto de 2023, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Josevan Dionísio dos Santos, o BZ ou Buzuim, é procurado por homicídio, tráfico de drogas e roubos.

Ao ser cercado por policiais, Josevan se trancou em casa, no Núcleo Habitacional Rubens Costa, em Simões Filho, e fez dois filhos e a mulher como reféns. Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Coordenação de Operações e Recursos Especia (Core) isolaram a região e negociaram para que ele se entregasse e fosse preso, o que ocorreu pouco antes das 8h. Josevan é considerado um dos homens mais procurados da Bahia.

