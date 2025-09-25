Babá dos filhos de Virginia e Zé Felipe reage à suposta rivalidade e revela torcida

Vilmeci Passarinho, uma das babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe, usou as redes sociais nesta quinta-feira (25/9) para se pronunciar sobre a rivalidade criada pelos internautas em relação ao ex-casal. A profissional afirmou que não vai tomar partido na disputa criada pelos seguidores e que ainda é próxima de ambos.

“Que povo maluco! Se a gente posta dando aplausos e comemorando com a Vi, tem crítica. Se posta dando aplausos e comemorando com o Zé, tem crítica”, disparou.

Para atiçar os haters, Vilmeci ainda cantou a música “Meu Grito de Amor”, hit famoso pela versão na voz de Zé Felipe, e depois recriou os passos de Virginia durante a coroação na Grande Rio, para mostrar seu apoio ao casal.

“Gente, entendam uma coisa: eu estou aqui desde [o nascimento] da Maria Alice. Os dois são pessoas maravilhosas, tá? E eu vou, sim, torcer por eles. Gosto dos dois e está tudo bem!”, concluiu.