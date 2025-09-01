Bactéria desconhecida pode estar no Acre e trazer novas doenças, afirmam pesquisadores

Pesquisadores brasileiros identificaram uma nova espécie de bactéria do gênero Bartonella em insetos conhecidos como mosquitos-palha, coletados no Parque Nacional da Amazônia, no Pará. O achado acende um alerta também para o Acre, já que estudos anteriores do mesmo grupo de pesquisa apontaram sinais semelhantes no estado.

O mosquito-palha é popularmente conhecido por transmitir a leishmaniose, mas a análise genética revelou um DNA com proximidade de duas espécies encontradas nos Andes: Bartonella bacilliformis e Bartonella ancashensis. Essas bactérias causam a chamada doença de Carrión, conhecida como verruga-peruana ou febre de Oroya, transmitida também por flebotomíneos.

Embora ainda não haja evidências de que essa nova linhagem provoque enfermidades no Brasil, os cientistas reforçam a necessidade de ampliar os estudos. Isso porque espécies do mesmo gênero já estão associadas a diferentes doenças em outras partes do mundo.

Segundo o professor Marcos Rogério André, da Unesp de Jaboticabal, esta pesquisa reforça indícios que já haviam sido observados em levantamentos realizados no Acre.

“Estamos detectando uma linhagem aqui no Brasil que nunca foi descrita e que é muito próxima a de duas espécies do gênero Bartonella que causam doenças nos países andinos. Apesar dessa proximidade, não temos ainda informação sobre se ela pode causar doença com quadro distinto. Por isso, precisamos estudá-las ainda mais. Este segundo artigo do grupo de pesquisa confirma indícios que nós havíamos encontrado em outros estudos, de novas espécies de Bartonella no Acre, por exemplo. Por isso, decidimos ampliar a investigação para analisar amostras do Pará e de outros locais”, explicou o pesquisador em entrevista à CNN.

O Acre, por estar em região de floresta e com presença de insetos vetores, é considerado estratégico para esse tipo de investigação. Além disso, o estado faz fronteira com o Peru, onde a doença de Carrión é endêmica, o que reforça a importância de monitoramento constante.

As chamadas bartoneloses são doenças causadas por bactérias do gênero Bartonella e podem ser transmitidas por mosquitos-palha, pulgas e até piolhos. Os sintomas variam, mas geralmente incluem febres persistentes e infecções de difícil diagnóstico, que podem agravar o quadro de pacientes com baixa imunidade.

Uma das formas mais conhecidas é a doença da arranhadura do gato, causada pela Bartonella henselae. No entanto, em regiões isoladas e com dificuldade de acesso à saúde, como parte da Amazônia acreana, o risco de subnotificação é alto.

As coletas no Pará ocorreram entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, em trilhas próximas aos rios Uruá e Tracoá. Agora, o grupo de pesquisa pretende expandir o trabalho para diferentes biomas brasileiros, buscando novas linhagens e possíveis reservatórios animais.

Para os cientistas, a descoberta abre caminho para uma investigação mais ampla no Acre. “É fundamental que médicos e pesquisadores atentem para casos de febre de origem desconhecida. É possível que pacientes estejam sendo infectados sem diagnóstico adequado”, ressalta André.

O estudo foi publicado na revista científica Acta Tropica e contou com a participação de especialistas da Unesp e da USP, com apoio da Fapesp.