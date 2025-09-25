25/09/2025
Universo POP
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”

Bad Bunny é processado em R$ 5 milhões por “copiar” casa para cenário de seus shows

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bad-bunny-e-processado-em-r$-5-milhoes-por-“copiar”-casa-para-cenario-de-seus-shows

O cantor porto-riquenho Bad Bunny está sendo processado em pelo menos US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) por Román Carrasco Delgado, um idoso de 84 anos, que alega danos morais e psicológicos pelo uso da imagem de sua casa em um projeto do artista. Segundo a ação, a casa foi replicada em escala real no palco da turnê “No Me Quiero Ir de Aquí”, que teve 31 apresentações entre 11 de julho e 20 de setembro de 2025, no Coliseo José Miguel Agrelot, em San Juan, Porto Rico. Román afirma que o uso da imagem do imóvel, localizado em Humacal, não foi plenamente autorizado.

Ele pede indenização por danos morais contra todas as produtoras envolvidas, além da nulidade dos contratos. O idoso alega que foi induzido a assinar uma folha em branco pelo celular, e que essa assinatura teria sido usada de forma fraudulenta em vários contratos, sem que lhe fossem entregues cópias.

Veja as fotos

Instagram
Bad Bunny – cenário showInstagram
Divulgação
Bad Bunny é processado em R$ 5 milhões por copiar imagem de casa em seus showsDivulgação
Reprodução / YouTube
Bad Bunny no Tiny DeskReprodução / YouTube
Reprodução
Show final de Bad Bunny na residência em Porto Rico será transmitido ao vivoReprodução
Bad Bunny quebra recorde da Amazon Music com live de show em Porto Rico / Amazon Music
Bad Bunny quebra recorde da Amazon Music com live de show em Porto Rico / Amazon Music

Leia Também

Além disso, Román relata transtornos constantes, já que fãs do cantor vão até a frente de sua casa para tirar fotos e criar conteúdo. Ele diz não querer prejudicar Bad Bunny, apenas receber uma compensação justa pelo uso do imóvel e pela exposição midiática.

Bad Bunny é dono do “Debí Tirar Más Fotos”, o sexto álbum de estúdio solo do rapper e cantor. Lançado em 5 de janeiro de 2025 pela Rimas Entertainment, sucede o disco Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost