Bad Bunny é processado em R$ 5 milhões por “copiar” casa para cenário de seus shows

O cantor porto-riquenho Bad Bunny está sendo processado em pelo menos US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) por Román Carrasco Delgado, um idoso de 84 anos, que alega danos morais e psicológicos pelo uso da imagem de sua casa em um projeto do artista. Segundo a ação, a casa foi replicada em escala real no palco da turnê “No Me Quiero Ir de Aquí”, que teve 31 apresentações entre 11 de julho e 20 de setembro de 2025, no Coliseo José Miguel Agrelot, em San Juan, Porto Rico. Román afirma que o uso da imagem do imóvel, localizado em Humacal, não foi plenamente autorizado.
Ele pede indenização por danos morais contra todas as produtoras envolvidas, além da nulidade dos contratos. O idoso alega que foi induzido a assinar uma folha em branco pelo celular, e que essa assinatura teria sido usada de forma fraudulenta em vários contratos, sem que lhe fossem entregues cópias.
Além disso, Román relata transtornos constantes, já que fãs do cantor vão até a frente de sua casa para tirar fotos e criar conteúdo. Ele diz não querer prejudicar Bad Bunny, apenas receber uma compensação justa pelo uso do imóvel e pela exposição midiática.
Bad Bunny é dono do “Debí Tirar Más Fotos”, o sexto álbum de estúdio solo do rapper e cantor. Lançado em 5 de janeiro de 2025 pela Rimas Entertainment, sucede o disco Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.