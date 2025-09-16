Bahia derrota Atlético-MG e avança na Copa do Brasil Feminina

Graças a um gol da atacante Wendy Carballo, o Bahia derrotou Atlético-MG por 1 a 0, na noite desta terça-feira (16) no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA), e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de futebol feminino.
🙋🏽♀️ CLASSIFICADAS! #MulheresDeAço avançam para as quartas de final da Copa do Brasil após triunfo sobre o Atlético-MG. Um a zero com gol da uruguaia Wendy. Time, que já havia eliminado o Grêmio na fase anterior, terá como seu próximo adversário definido por sorteio. #BBMP pic.twitter.com/6hxZtNqEgl
— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 16, 2025
Notícias relacionadas:
- Brasil volta a vencer no Mundial e se garante nas oitavas de final.
- Mondo Duplantis quebra recorde mundial do salto com vara.
- Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool.
Jogando na condição de mandantes, as Mulheres de Aço dominaram as ações desde os primeiros minutos de bola rolando. Porém, a equipe baiana só conseguiu garantir a vitória aos 28 minutos do segundo tempo, quando Wendy Carballo mostrou eficiência para superar a goleira Maike.
Leoas avançam
Outra equipe a avançar na Copa do Brasil foi o Sport, que bateu a Realidade Jovem pelo placar de 3 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife (PE). As Leoas construíram a vitória com gols de Gessica, Bianquinha e Layza, enquanto Ingrid descoutou para a equipe de São Paulo.