Bahia: ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira (17/9) por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita, que não teve o nome confirmado, se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. As apurações tiveram início a partir de denúncias apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.

