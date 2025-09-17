Bahia: ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
bahia:-ex-servidora-da-hemoba-e-presa-por-desviar-mais-de-r$-500-mil

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira (17/9) por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita, que não teve o nome confirmado, se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. As apurações tiveram início a partir de denúncias apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.

Leia também

Leia a matéria completa no portal Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost