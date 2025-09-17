Bahia: ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira (17/9) por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita, que não teve o nome confirmado, se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. As apurações tiveram início a partir de denúncias apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.
Leia a matéria completa no portal Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.