Baleia assassina? Orcas afundam barco com 5 pessoas em Portugal; vídeo

Dois incidentes com orcas mobilizaram resgates pelas autoridades marítimas portuguesas no último sábado (13/9). Um deles envolveu um veleiro que foi afundado pelos animai na costa da Caparica, próximo à praia da Fonte da Telha, onde cinco pessoas foram resgatadas.

O outro incidente envolveu quatro pessoas que estavam em uma embarcação turístico-marítima ao largo da Baía de Cascais e que também foram atacadas por orcas.

Veja:

Nas imagens, é possível ver o incidente envolvendo as cinco pessoas que estavam a bordo do veleiro, a cerca de cinco milhas náuticas (aproximadamente nove quilômetros) da costa, segundo informou a Autoridade Marítima Portuguesa.

As imagens mostram o momento em que a embarcação com os tripulantes começa a se movimentar, enquanto as orcas surgem sob a água. Os tripulantes tentam entender o que está acontecendo, até que o veleiro acelera subitamente e, em seguida, naufraga.

Os cinco tripulantes foram resgatados e levados para a costa por uma embarcação turística. No outro incidente, envolvendo quatro pessoas, todos também foram resgatados em segurança.

“À chegada ao local, constatou-se que os tripulantes se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo sido retirados com o auxílio de uma embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades”, informou as autoridades portuguesas.