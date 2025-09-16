“Banca do trepa-trepa” é fechada após flagra de tráfico em feira do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) fechou a “banca do trepa-trepa”, na feira permanente do Setor P Norte, em Ceilândia. O estabelecimento promovia prostituição e venda de drogas entre os corredores estreitos do centro comercial. Após reportagem da coluna Na Mira, do Metrópoles, um policial infiltrado esteve no local, flagrou o tráfico e acabou com o esquema.

A investigação foi conduzida pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). Para verificar as denúncias, foi escalado um policial para se infiltrar no local e uma equipe para filmagem e eventuais abordagens.

A polícia flagrou um homem trocando objetos com uma mulher, que posteriormente seria identificada como usuária de drogas. Ao ser abordada pelos agentes, ela confirmou ter comprado R$ 50 de cocaína.

Em posse das imagens e da versão mulher, os policiais deram voz de prisão ao homem, quando estava saindo da feira, e na sequência fecharam o local, que ficou conhecido como “banca do trepa-trepa”.

Leia também

Em 1º de setembro, o Metrópoles publicou uma reportagem denunciando a atividade ilícita na Feira Permanente do Setor P Norte, em Ceilândia. No local, a venda de cervejas virou um negócio que mistura apelo sensual e consumo exagerado de álcool. Jovens mulheres, conhecidas como “iscas”, trabalham em bancas de bebidas usando roupas curtas e linguagem provocativa para atrair clientes, majoritariamente homens.

As vendedoras, com idades entre 18 e 25 anos, recebem comissão por cada garrafa vendida. A meta diária é de ao menos 15 unidades, o que rende cerca de R$ 800 por semana. O pagamento é de R$ 5 por garrafa, mais ajuda de custo para o transporte. Apesar do ambiente sugerir prostituição, muitas afirmam que o trabalho se limita à venda de bebidas.

A primeira impressão é que as bancas funcionam como espécie de “puteiro light” travestido de barracas alimentícias. Cada banca opera com até com seis mulheres que se desdobram simultaneamente para lucrar com a venda de bebidas geladas, e só.

Cerveja exorbitante

O negócio é lucrativo, apesar de o preço cobrado assustar quem passa pela primeira vez. Uma simples long neck não sai por menos de R$ 15. Um trio de garrafas “litrão” custou R$ 93 durante a visita da reportagem ao local. Para os frequentadores assíduos, porém, não há limite. “Alguns gastam como se não houvesse amanhã. Tem cliente que despeja de R$ 2 mil a R$ 3 mil em uma tarde quente”, revelou uma vendedora. O figurino é calculado para provocar olhares e incentivar copos cheios.

Cada banca aposta em música alta, com caixas de som disputando espaço com funk, sertanejo e pagode. O cenário mistura bebida, música e insinuação sexual como estratégia de venda.

15 imagens Fechar modal. 1 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 7 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 8 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 9 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 10 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 11 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 12 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 13 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 14 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 15 de 15

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Banca do “trepa-trepa”

Uma das bancas mais conhecidas no local, apelidada de “trepa-trepa”, vai além da venda de bebidas. Ali, a responsável mistura o papel de comerciante com o de cafetina. Com celular em mãos, exibe fotos e vídeos de garotas de programa e garante: “Aqui só tem gata. Você pode beber e deixa comigo que arrumo ‘prikito’”, dizia, enquanto ajeitava o sutiã. Enquanto a cafetina contava vantagem sem saber que também era filmada, duas meninas que cumpriam expediente na banca ensaiavam passos de funk.

Segundo a própria comerciante, as garotas de programa aparecem em maior número às sextas, aos sábados e aos domingos, quando o movimento aumenta. Entre uma garrafa e outra, ela se gabou de já ter organizado festas privadas para políticos: “Uma vez, foram dois deputados. Paguei R$ 700 para cada menina e fiquei com o resto. Deu uns R$ 10 mil. Ela passaram o dia transando em uma lancha”, revelou, sempre questionando se a equipe não queria beber mais.

O negócio das “iscas”

Idade das contratadas: entre 18 e 25 anos (em sua maioria)

Meta diária: 15 garrafas de cerveja

Preço médio: R$ 15 a R$ 31 por unidade

Comissão: R$ 5 por garrafa

Renda semanal: até R$ 800

Assédio e exposição

Apesar da aparência de ponto de prostituição, nem todas as jovens se envolvem em programas. Para muitas, trata-se de um trabalho de complementação de renda – ainda que envolva riscos, assédio e exposição. Enquanto isso, o contraste salta aos olhos: dezenas de boxes tradicionais da feira permanecem fechados por falta de clientes, enquanto as bancas do álcool e da sedução lotam a cada tarde de calor ceilandense.

A cena observada na feira em Ceilândia expõe um modelo de negócio que mistura entretenimento, venda de bebidas e insinuações sexuais, levantando questionamentos sobre exploração, trabalho precário e, em alguns casos, prostituição.