Banco do Brasil anuncia concurso público de nível médio com salários de até R$ 7 mil

O Banco do Brasil confirmou que realizará um novo concurso público de nível médio ainda em 2025. As oportunidades serão para o cargo de Escriturário, com atuação como Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23, mas, somados os benefícios previstos em convenção coletiva, os ganhos podem chegar a R$ 6.948,80 por mês — o equivalente a mais de R$ 120 mil por ano. A jornada será de 30 horas semanais (6 horas diárias).

Salários e benefícios

Salário base: R$ 3.622,23

Auxílio-refeição: R$ 1.110,12/mês

Auxílio-alimentação: R$ 874,78/mês

Vale-cultura: R$ 50,00/mês

Auxílio-creche: R$ 659,67/mês

Plano de saúde, plano odontológico e previdência complementar

Com todos os adicionais, a remuneração mensal chega a quase R$ 7 mil.

Motivo da abertura

O anúncio ocorre após o BB concluir todas as convocações do concurso de 2023, inclusive para cadastro de reserva. Atualmente, a instituição possui cerca de 7,8 mil cargos vagos, e a demanda é reforçada tanto pelo crescimento dos serviços digitais quanto pelas aposentadorias previstas nos próximos meses.

Previsão do edital

Embora a instituição ainda não tenha divulgado a data de abertura das inscrições, especialistas do setor acreditam que o edital deve ser publicado em breve, dada a urgência para recomposição do quadro de funcionários.

Fonte: Só notícia boa

✍️ Redigido por ContilNet