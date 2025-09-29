29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Bandeira de paz! EUA vê NFL anunciar Bad Bunny como atração do Super Bowl 2026

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bandeira-de-paz!-eua-ve-nfl-anunciar-bad-bunny-como-atracao-do-super-bowl-2026

Fãs de astros da música americana vão ter que esperar um pouco mais para ver uma performance no Super Bowl, pois o próximo, gostem ou não, será um latino. A NFL acaba de anunciar Bad Bunny para o show do intervalo na edição de 2026.

Sim, o artista porto-riquenho aclamado mundialmente entra para a história da música como o primeiro cantor hispanohablante a ser headliner do evento esportivo.

A informação ocorre ao tempo em que o próprio Bad Bunny se recusa a levar sua nova e explosiva turnê do álbum “Debí Tirar Más Fotos” para os Estados Unidos, como protesto político. O evento está marcado para o dia 8 de fevereiro.

Para quem está por fora do assunto: em outubro de 2024, o comediante Tony Hinchcliffe foi notícia após uma piada no comício de Donald Trump, em Nova York.

“Há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano agora mesmo. Acho que se chama Porto Rico”, disse o humorista, causando uma enorme revolta da nação porto-riquenha, com vários movimentos da classe artística.

Bad Bunny contra os EUA

Ao mesmo tempo em que as letras do álbum “Debí Tirar Más Fotos” formam uma “carta de amor”, elas também são um hino de protesto para imigrantes e refugiados latino-americanos e falam também da perda da identidade e cultura de Porto Rico causada pelos Estados Unidos, que colonizou e influenciou o território.

O álbum foi lançado no dia 5 de janeiro de 2025, semanas antes da posse de Trump como presidente dos EUA (e consequentemente, de Porto Rico).

Veja as fotos

Divulgação / Instagram @badbunnypr
Super Bowl 2026: Bad Bunny será atração do show de intervaloDivulgação / Instagram @badbunnypr
Divulgação
Bad Bunny é processado em R$ 5 milhões por copiar imagem de casa em seus showsDivulgação
Bad Bunny quebra recorde da Amazon Music com live de show em Porto Rico / Amazon Music
Bad Bunny quebra recorde da Amazon Music com live de show em Porto Rico / Amazon Music
Reprodução / YouTube
Bad Bunny no Tiny DeskReprodução / YouTube
Reprodução/Mario Sorrenti
Bad Bunny na campanha primaveira 2025 da Calvin KleinReprodução/Mario Sorrenti

Leia Também

Ainda sobre o Super Bowl, desde 2019 a curadoria das apresentações está sob responsabilidade da Roc Nation, empresa de Jay-Z.

Já passaram pelo palco Jennifer Lopez e Shakira (2020), The Weeknd (2021), Dr. Dre e convidados (2022), Rihanna (2023), Usher (2024) e Kendrick Lamar (2025). A edição com Lamar bateu recorde de audiência, reunindo 133,5 milhões de espectadores.

Após o Super Bowl, Bad Bunny desembarcará no Brasil com a “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Os shows acontecem em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost