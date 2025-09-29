Bandeira de paz! EUA vê NFL anunciar Bad Bunny como atração do Super Bowl 2026

Fãs de astros da música americana vão ter que esperar um pouco mais para ver uma performance no Super Bowl, pois o próximo, gostem ou não, será um latino. A NFL acaba de anunciar Bad Bunny para o show do intervalo na edição de 2026.

Sim, o artista porto-riquenho aclamado mundialmente entra para a história da música como o primeiro cantor hispanohablante a ser headliner do evento esportivo.

A informação ocorre ao tempo em que o próprio Bad Bunny se recusa a levar sua nova e explosiva turnê do álbum “Debí Tirar Más Fotos” para os Estados Unidos, como protesto político. O evento está marcado para o dia 8 de fevereiro.

Para quem está por fora do assunto: em outubro de 2024, o comediante Tony Hinchcliffe foi notícia após uma piada no comício de Donald Trump, em Nova York.

“Há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano agora mesmo. Acho que se chama Porto Rico”, disse o humorista, causando uma enorme revolta da nação porto-riquenha, com vários movimentos da classe artística.

Bad Bunny contra os EUA

Ao mesmo tempo em que as letras do álbum “Debí Tirar Más Fotos” formam uma “carta de amor”, elas também são um hino de protesto para imigrantes e refugiados latino-americanos e falam também da perda da identidade e cultura de Porto Rico causada pelos Estados Unidos, que colonizou e influenciou o território. O álbum foi lançado no dia 5 de janeiro de 2025, semanas antes da posse de Trump como presidente dos EUA (e consequentemente, de Porto Rico).

Ainda sobre o Super Bowl, desde 2019 a curadoria das apresentações está sob responsabilidade da Roc Nation, empresa de Jay-Z.

Já passaram pelo palco Jennifer Lopez e Shakira (2020), The Weeknd (2021), Dr. Dre e convidados (2022), Rihanna (2023), Usher (2024) e Kendrick Lamar (2025). A edição com Lamar bateu recorde de audiência, reunindo 133,5 milhões de espectadores.

Após o Super Bowl, Bad Bunny desembarcará no Brasil com a “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Os shows acontecem em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 20 e 21 de fevereiro.