Bandido que matou policial civil na frente do filho em igreja é morto

O homem suspeito de matar o policial civil Elber de Freitas Fares (foto em destaque), no último domingo (31/8), em Angra dos Reis (RJ), morreu ao confrontar agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

Relembre o caso:

O policial foi morto na frente do filho, logo após sair de uma igreja no bairro Balneário, na Costa Verde fluminense.

Segundo testemunhas, um carro se aproximou do veículo do agente no momento em que ele abria a porta. O atirador disparou ao menos três vezes.

Câmeras de segurança da região flagraram a execução.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o filho da vítima corre desesperado em direção ao pai, que cai no chão, enquanto o criminoso retorna ao carro e foge.

Veja o vídeo do crime:

Equipes da 166ª DP (Angra dos Reis) realizavam diligências no bairro Banqueta quando localizaram o criminoso, que se preparava para fugir da cidade. Segundo os investigadores, ele abriu fogo contra os policiais no momento da abordagem.

Um dos agentes foi atingido, mas o colete balístico impediu ferimentos graves. Houve revide, e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

As investigações indicam que ele foi o autor dos disparos que mataram o policial civil. A PCERJ segue com as investigações para identificar e prender outros possíveis envolvidos no crime.