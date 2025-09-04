Bandido que matou policial civil na frente do filho em igreja é morto

O homem suspeito de matar o policial civil Elber de Freitas Fares (foto em destaque), no último domingo (31/8), em Angra dos Reis (RJ), morreu ao confrontar agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).
Leia também
-
Policial civil é assassinado na frente do filho após sair de igreja
-
Quem era o policial espancado até a morte em favela no centro de SP
-
Policial Civil suspeito de extorquir Gritzbach pega 11 anos de prisão
Relembre o caso:
- O policial foi morto na frente do filho, logo após sair de uma igreja no bairro Balneário, na Costa Verde fluminense.
- Segundo testemunhas, um carro se aproximou do veículo do agente no momento em que ele abria a porta. O atirador disparou ao menos três vezes.
- Câmeras de segurança da região flagraram a execução.
- Nas imagens, é possível ver o momento em que o filho da vítima corre desesperado em direção ao pai, que cai no chão, enquanto o criminoso retorna ao carro e foge.
Veja o vídeo do crime:
Equipes da 166ª DP (Angra dos Reis) realizavam diligências no bairro Banqueta quando localizaram o criminoso, que se preparava para fugir da cidade. Segundo os investigadores, ele abriu fogo contra os policiais no momento da abordagem.
Um dos agentes foi atingido, mas o colete balístico impediu ferimentos graves. Houve revide, e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
As investigações indicam que ele foi o autor dos disparos que mataram o policial civil. A PCERJ segue com as investigações para identificar e prender outros possíveis envolvidos no crime.