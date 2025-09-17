Bandido tenta fugir pelo telhado e acaba morto pela polícia. Vídeo

Após subir em um telhado para tentar ludibriar a polícia, que o procurava para prendê-lo por suspeita de tentativa de homicídio, um homem, identificado como Wender Veira da Silva, de 24 anos, foi baleado e morto em uma abordagem policial no município de Várzea Grande (MT), nessa terça-feira (16).

Segundo a Polícia Militar do Estado, a equipe tentava cumprir um mandado de prisão contra o homem, apontado como suspeito de um homicídio. Contudo, ele reagiu à abordagem atirando contra os militares, segundo a polícia.

Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança. No vídeo, é possível ver o momento em que o homem corre sobre as telhas e os militares miram lanternas e armas em sua direção.

Veja:

Conforme apontado pela corporação, o homem tinha antecedentes criminais por envolvimento com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa, além de homicídio.