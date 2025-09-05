Bandidos desviam R$ 350 mil ao fraudar biometria de clientes bancários

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), cumpriu, nesta sexta-feira (5/9), cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão na Operação Falsa Biometria, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à prática de furtos por meio de fraude no sistema bancário.

A ação foi realizada de forma simultânea em Goiânia (GO), Trindade (GO) e Brasília (DF), e contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

As investigações foram iniciadas em março deste ano, após denúncia feita por uma moradora do Lago Norte. A vítima relatou que recebeu, via aplicativo bancário, uma notificação para avaliar um atendimento supostamente realizado.

Ao acessar sua conta, a mulher constatou que haviam sido efetuados, de forma fraudulenta, um empréstimo de R$ 60 mil, dois saques em agência do Recanto das Emas e uma transferência para conta de terceiro.

Com informações cedidas pela área de segurança do banco, os policiais descobriram que os criminosos utilizavam documentos falsos para alterar a biometria das vítimas, possibilitando movimentações fraudulentas. Ao todo, foram identificadas sete vítimas que tiveram suas biometrias adulteradas.

As apurações também revelaram que a mesma mulher comparecia repetidamente a uma agência bancária no Setor Sudoeste, sempre atendida pelo mesmo funcionário, realizando as alterações cadastrais de forma rápida e sem observância dos protocolos de segurança. O montante movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 350 mil.

Até o momento, cinco pessoas foram identificadas como integrantes da organização criminosa. As investigações prosseguem para apurar a participação de outros envolvidos e identificar novas vítimas