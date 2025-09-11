Bar de Rio Branco vai vender dose de cachaça a R$0,99 para comemorar condenação de Bolsonaro

O Tonheiros Bar, localizado no Conjunto Tucumã em Rio Branco, anunciou uma promoção especial para esta sexta-feira (12) como parte do seu “Happy Hour condenado a sextar no T”. Entre 14h e 19h, os clientes poderão adquirir doses de cachaça por apenas R$0,99 e litrões de Brahma por R$10,89.

A promoção chamou atenção nas redes sociais por relacionar a comemoração com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, tornando o evento inusitado. O estabelecimento convidou o público a participar do “maior sextou da história”, com música, bebidas em promoção e ambiente descontraído.

Além das ofertas, o bar também promove a campanha “Copo Sujo em Dobro”.