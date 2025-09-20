“Barba Negra”, líder de grupo criminoso do Acre, é preso em Santa Catarina durante operação

O homem conhecido como “Barba Negra”, apontado como chefe de uma organização criminosa que atuava em Brasileia (AC), foi preso pela Polícia Militar em uma operação conjunta entre os estados do Acre e de Santa Catarina. A captura ocorreu no interior catarinense, onde ele vinha vivendo de forma discreta para tentar escapar das autoridades.

De acordo com a PM, a prisão foi resultado de um trabalho integrado de inteligência, que rastreou os passos do foragido até localizar o endereço em que se escondia. Após ser detido, ele foi colocado à disposição da Justiça para responder pelos crimes atribuídos ao grupo que liderava no Acre.

A Polícia Militar do Acre destacou que a operação é mais um resultado relevante no combate ao crime organizado, reforçando o compromisso de proteger a sociedade e atuar de forma coordenada com outras instituições de segurança pública em todo o país.