Barragem em RO tem risco de rompimento sob chuvas fortes

O que aconteceu
Uma inspeção do Ministério Público Federal (MPF) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) identificou risco de rompimento na barragem Jacaré Superior, na jazida de Bom Futuro, em Ariquemes (RO).
Riscos apontados
-
Talude (lateral) fragilizado e muito próximo de um canal escavado por garimpeiros, com possibilidade de desmoronamento em períodos de chuva intensa.
-
Ausência de videomonitoramento em tempo real — exigência já feita em fiscalizações anteriores e não cumprida.
Medida sugerida pela ANM
-
Novo desvio do rio, condicionado a estudos técnicos e licenciamento ambiental.
Justificativas do empreendimento
-
Responsáveis alegaram risco de furto dos equipamentos como motivo para não instalar as câmeras de monitoramento.
Quem responde pela barragem
-
As cooperativas Coopersanta e Coopermetal foram contatadas, mas não responderam até a última atualização.
Próximos passos
-
A expectativa é que a ANM e o MPF cobrem plano emergencial, cronograma de obras de estabilização e implantação imediata do videomonitoramento, além de reforço de alerta e contingência às comunidades a jusante durante o período de chuvas.
Fonte: MPF, ANM e g1 RO.
Redigido por ContilNet.