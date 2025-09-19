Barragem em RO tem risco de rompimento sob chuvas fortes

Jacaré Superior, em Ariquemes (RO), usada na mineração de cassiterita, preocupa MPF e ANM por talude vulnerável e falta de monitoramento

O que aconteceu

Uma inspeção do Ministério Público Federal (MPF) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) identificou risco de rompimento na barragem Jacaré Superior, na jazida de Bom Futuro, em Ariquemes (RO).

Garimpo Bom Futuro está localizado em Ariquemes — Foto: Google Maps/Reprodução

Riscos apontados

  • Talude (lateral) fragilizado e muito próximo de um canal escavado por garimpeiros, com possibilidade de desmoronamento em períodos de chuva intensa.

  • Ausência de videomonitoramento em tempo real — exigência já feita em fiscalizações anteriores e não cumprida.

Medida sugerida pela ANM

  • Novo desvio do rio, condicionado a estudos técnicos e licenciamento ambiental.

Justificativas do empreendimento

  • Responsáveis alegaram risco de furto dos equipamentos como motivo para não instalar as câmeras de monitoramento.

Quem responde pela barragem

  • As cooperativas Coopersanta e Coopermetal foram contatadas, mas não responderam até a última atualização.

Próximos passos

  • A expectativa é que a ANM e o MPF cobrem plano emergencial, cronograma de obras de estabilização e implantação imediata do videomonitoramento, além de reforço de alerta e contingência às comunidades a jusante durante o período de chuvas.

Fonte: MPF, ANM e g1 RO.
Redigido por ContilNet.

