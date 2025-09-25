25/09/2025
Barroso se despede da presidência do STF e exalta democracia

A sessão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira (25/9) foi a última presidida pelo ministro Luís Roberto Barroso após dois no comando da cúpula da Corte. Em seu discurso, exaltou a democracia e afirmou que a Corte conseguiu cumprir seu papel de preservar o Estado de direito.

“Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a Justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos”, disse o ministro.

A plenária foi marcada por homenagens e um balanço da gestão de Barroso. O magistrado apresentou o relatório da prestação de contas de sua gestão no STF e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2023/2025.

Barroso deixará a presidência do STF na próxima segunda-feira (29/9). O ministro Edson Fachin, que ingressou no STF em junho de 2015, assumirá o posto.

O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente da Corte. Fachin também assumirá a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

 

