Barzinho da fronteira vira palco de confusão, traições e até barraco por causa de cigarro

Parabéns da Semana

Os parabéns desta semana vão para Pricila Galli, que no último dia 6 de setembro celebrou mais um ano de vida em grande estilo. A comemoração foi marcada por uma noite cheia de alegria e diversão, reunindo amigos e familiares em um ambiente especial.

Com o tema anos 90, os convidados entraram no clima e ajudaram a tornar a festa ainda mais animada, cheia de boas lembranças e descontração.

Desejamos à aniversariante muitas felicidades, saúde, sucesso e conquistas. Que cada novo ano seja repleto de momentos inesquecíveis e realizações.

1º Festival do Shopp Bodes da Fronteira

Brasiléia viveu uma tarde de confraternização no último sábado, 6 de setembro, com a realização do 1º Festival do Shopp Bodes da Fronteira, promovido pela Loja Maçônica Luzes da Fronteira no clube da Polícia Militar. O evento reuniu centenas de pessoas em um clima de alegria e amizade, contando com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado e apoio da Prefeitura.

A programação atraiu moradores do Alto Acre e visitantes de Rio Branco e região, reforçando o caráter integrador da iniciativa. Segundo os organizadores, o sucesso da primeira edição garante espaço para que o festival passe a integrar o calendário de eventos da cidade.

Festival de Praia

A diversão e a tradição estão de volta! Nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2025, a cidade de Brasiléia será palco do tão aguardado Festival de Praia, que retorna à sua versão histórica, agora realizado na Praia do Izidório, antigo balneário conhecido como Praia do Adolfo.

Com uma programação repleta de atrações musicais, o festival promete movimentar a fronteira e reunir milhares de pessoas em três dias de muita música, sol e alegria. Entre os nomes confirmados estão: Roger & Banda Perfil, Jhow de Abreu & Banda, Toinho Sacanagem, Maria Clara & Banda, Arthur dos Teclados, Cristiano Paulo & Daniel, Samba do Carlão, Grupo Manejo, Paula Burg, Trio Arrocha, além dos DJs Thiago Rodrigues, Herbé Renam, Alisson Moraes e Leandro.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Brasiléia e parceiros locais, reforçando o evento como um dos mais importantes da região, tanto pelo impacto cultural quanto pelo fortalecimento do turismo e da economia.

O Festival de Praia de Brasiléia volta para marcar história e promete uma experiência inesquecível para moradores e visitantes da fronteira.

Concurso Garota e Garoto Verão 2025

A beleza e o carisma da juventude da fronteira vão ganhar destaque no Concurso Garota e Garoto Verão 2025, que acontece no dia 13 de setembro, durante a programação do Festival de Praia de Brasiléia, realizado na tradicional Praia do Izidório.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Centro Cultural de Brasiléia. O concurso promete reunir candidatos e candidatas que irão desfilar simpatia, estilo e muito talento, tornando o evento ainda mais atrativo para o público.

A iniciativa integra a programação oficial do Festival de Praia, que neste ano promete movimentar a economia, o turismo e a cultura da região, consolidando-se como um dos maiores eventos do calendário local.

O concurso conta com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, do Governo do Acre e de diversos parceiros e patrocinadores.

Escola em Tempo Integral

A Secretária de Educação de Brasiléia, professora Dias, participou nesta quarta-feira (3) de uma reunião na Escola em Tempo Integral Élson Dias Dantas, com foco nos relatos de experiências que serão apresentados durante o II Seminário Regional do Programa Escola em Tempo Integral, previsto para acontecer em Palmas/TO.

O encontro reuniu ainda o gestor da escola, Carlos Oliveira, a coordenadora do programa no município, Nubete Martins, além das representantes do Conselho Municipal de Educação, Sônia Petersen e Meryjulia dos Santos.

A reunião teve como objetivo alinhar práticas pedagógicas e compartilhar resultados alcançados pela escola, que se tornou referência no município. A participação no seminário busca dar visibilidade às ações desenvolvidas e fortalecer o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade.

Arena Gamer da ExpoXapuri 2025

A equipe VIPS FF, representando o município de Epitaciolândia, fez história na Arena Gamer da ExpoXapuri 2025 ao conquistar o título de campeã do torneio de Free Fire.

Com uma performance impecável, o time garantiu três booyahs consecutivos e alcançou a marca impressionante de 102 pontos na grande final, consolidando-se como referência no cenário gamer da região.

O feito, além de consagrar os jogadores como destaque do evento, reforça o crescimento do e-sport no Acre, atraindo cada vez mais jovens e público para competições que unem tecnologia, estratégia e trabalho em equipe.

Com o apoio da Prefeitura de Epitaciolândia, a VIPS FF demonstra que o universo gamer também é espaço de talento, dedicação e grandes conquistas.

Baile funk da fronteira

No próximo dia 27 de setembro (sábado), o Q.G.I.V. Gastrobar será palco de um dos eventos mais aguardados da região: O Maior Baile Funk da Fronteira. A festa promete agitar o público com uma programação de peso e atrações que garantem uma noite de muita música e diversão.

Entre as atrações confirmadas está a dupla Los Padres, sucesso nacional no cenário do funk. Além deles, o evento contará com apresentações de Christopher Alexander, DJ Leandro O Fera, DJ Walker e Tiago Rodrigues, que completam o line-up da noite.

Organizado pelo grupo Spotted UAP Medicina, o evento tem lote promocional com entrada para estudantes a apenas R$ 20,00. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo QR Code disponível na divulgação oficial ou pelo Disk Entrega no número (68) 99930-1234.

Com apoio dos projetos Spotted UAP, Spotted MMXIII e Spotted Unitec, a festa promete ser uma das maiores edições já realizadas, reunindo jovens de toda a fronteira em um ambiente de muita energia e boa música.

Vida alheia

E as traições? Ah, meu povo, o barzinho trouxe à tona mais que boas energias. Teve casal que jurava ser exemplo de amor verdadeiro, mas acabou desmascarado na beira da água: uma princesa curtindo ao lado do amante, e o príncipe legítimo em casa sem imaginar nada. A fofoca correu mais rápido que a brisa da orla! No fim das contas, o novo point da fronteira virou não só espaço de lazer, mas também um verdadeiro palco para quem gosta de vida alheia, e olha que a temporada de histórias mal começou!

O novo barzinho da cidade já começou com climão! Tudo aconteceu quando um rapaz, totalmente alheio ao mundo, resolveu que a fumaça do seu cigarro merecia viajar diretamente para a mesa ao lado.Quando alguém teve a coragem de pedir para ele não jogar fumaça na cara alheia, a reação foi digna de cena de novela: o moço saiu com três pedras na mão, defendendo sua tese pessoal de que “o problema não é quem fuma, errado é quem não fuma e ainda tem que inalar a fumaça alheia e ficar fedorento”. Entre baforadas e ignorância, o episódio deixou claro que nem todos entenderam o conceito básico de respeito no convívio social. E para quem estava na mesa ao lado? Resta apenas torcer para que a próxima rodada venha sem fumaça, ou sem drama.

O transão da fronteira resolveu atacar novamente! Aquele que se autodenomina “o conquistador das noites”, dizendo que dorme todas as noites com uma mulher diferente, teve seu segredo finalmente revelado. E não é que o mistério tinha fórmula? O boy paga todas para as gatinhas que, na real, nem sempre são tão gatinhas assim, garantindo que ele sempre consiga levar uma para dormir de conchinha. Entre promessas de amor e copos pagos, ele segue firme no seu reinado de conquistas, ou pelo menos no que ele chama de tal. Quem diria que a fronteira ainda guardava essas pérolas de comportamento!

O lance da professora bem-sucedida da cidade não podia passar batido! Ela anda de carrão novo, circulando pelo centro como se fosse desfile, e tem uma habilidade impressionante nas compras, mas, vejam só, não paga nada. Sim, minha gente, enquanto todos tentam equilibrar boletos e contas, ela parece seguir a filosofia de que o glamour vem de graça, aproveitando o carrão, as sacolas cheias e deixando sutilmente os olhares de reprovação por onde passa. Entre sucesso aparente e pequenos “esquecimentos” na hora de pagar, a professora segue encantando, e intrigando a fronteira inteira.

A história da colega de trabalho curiosa que está dando o que falar na escola da fronteira é digna de novela! Ela apronta dentro do setor, arma os BOs para todo mundo, mas na hora de se livrar da culpa, tenta passar a situação para os superiores como se outra funcionária tivesse feito. Mal sabe ela que a máscara já caiu, e que o segredo está vindo com gosto de gás, pronto para explodir na cara dela. Entre armadilhas e olhares atentos, o clima na escola promete mais episódios quentes que qualquer série de TV.

