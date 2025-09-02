Base consegue emplacar requerimento e câmara aprova afastamento preventivo de Clendes Vilas Boas

Após semanas de impasses, a Câmara Municipal de Rio Branco finalmente decidiu sobre os pedidos de afastamento preventivo do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, durante sessão realizada nesta terça-feira (2).

Foram analisados dois requerimentos: o de número 236/2025, apresentado pelo vereador Fábio Araújo (MDB), que acabou rejeitado, e o de número 241/2025, protocolado pela base aliada do prefeito Tião Bocalom, que foi aprovado por 12 votos favoráveis, apenas Lucilene Vale votou contra. O documento agora será encaminhado ao Executivo Municipal.

O pedido de Araújo havia sido protocolado no dia 14 de agosto, mas enfrentava resistência na Casa. Na última semana, a tentativa da oposição de dar urgência à votação foi rejeitada por 10 votos contrários e 7 favoráveis. Já o requerimento apresentado pela base, em 19 de agosto, acabou reunindo consenso entre os parlamentares.

Nos bastidores, vereadores apontavam que a demora se deu por vetos do Executivo que precisavam ser analisados antes de qualquer nova deliberação.

Denúncias em investigação

As discussões na Câmara ganharam força após denúncias de assédio moral contra Vilas Boas feitas por servidores da RBTrans. Os relatos incluem práticas de humilhação, pressões indevidas e condutas abusivas reiteradas.

No dia 26 de agosto, a Comissão dos Direitos das Mulheres da Câmara aprovou um documento que foi encaminhado ao Ministério Público do Acre (MPAC). O órgão, por meio do promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa, recomendou na última segunda-feira (1) que a Prefeitura e a chefia da RBTrans adotem medidas imediatas para apurar as denúncias, com abertura de sindicância e preservação de documentos administrativos.

Prefeito havia se posicionado

Apesar da recomendação do MPAC, o prefeito Tião Bocalom declarou recentemente que não afastaria o superintendente. Com a decisão unânime da Câmara, o Executivo agora deverá se manifestar sobre a medida aprovada pelos vereadores.