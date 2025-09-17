bayern-x-chelsea-estreiam-na-champions-league:-saiba-onde-assistir

A Champions League começou há um dia e já terá um duelo de alto nível. Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam pela primeira rodada da fase de liga, nesta quarta-feira (17/9), às 16h (de Brasília). O jogo será disputado na Allianz Arena, na Alemanha.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O Bayern é o atual campeão da Bundesliga

M. Donato/FC Bayern via Getty Images 2 de 4

João Pedro é um dos destaque da equipe inglesa

Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images 3 de 4

Harry Kane conquistou este ano o primeiro título pelo Bayern desde a chegada em 2023

EyesWideOpen/Getty Images 4 de 4

O Chelsea foi campeão da primeira edição do Mundial de Clubes

Jonathan Moscrop/Getty Images

Os dois times chegam de temporadas vitoriosas. O clube alemão se firmou campeão da Bundesliga pela 33ª vez, em campanha isolada a 13 pontos do segundo colocado. Já o Chelsea conquistou um feito histórico em julho deste ano, ao se tornar a primeira equipe a levantar a taça da Copa do Mundo de Clubes.

Leia também

O último encontro entre a equipe alemã e a inglesa completou cinco anos em agosto. O embate aconteceu nas oitavas de final da Champions League 2019/20, quando o Bayern dominou e atropelou os Blues pelo placar agregado de 7 x 1. Os 3 x 0, em Londres, faciliataram o duelo, mas, mesmo assim, os Bávaros golearam em casa, por 4 x 1.

Onde assistir

O jogo entre Chelsea x Bayern de Munique, pela fase de liga da Champions League, terá transmissão em TV fecahda (TNT) e streaming (HBO Max).