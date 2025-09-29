29/09/2025
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote

Com novidades e três Big Fones, próxima edição estreia em 12 de janeiro com apresentação de Tadeu Schmidt

O BBB 26 terá grandes novidades e promete transformar a interação com o público. A próxima edição do reality, apresentada por Tadeu Schmidt, estreia em 12 de janeiro de 2026, e a Globo já iniciou a pré-produção do programa. Entre as novidades, cinco casas de vidro serão espalhadas pelo país, uma em cada região, permitindo que os fãs escolham quem entra no confinamento. Pela primeira vez, os telespectadores poderão substituir qualquer participante a qualquer momento, tornando-se parte ativa das decisões do jogo.

Essa substituição acontecerá a partir de um espaço extra desafiador, descrito pela produção como um laboratório. Nesse local, um grupo de pessoas precisará conquistar o público e provar que merece uma das vagas do BBB 26. Sem regalias, os participantes enfrentarão desafios e perrengues, permitindo que os telespectadores decidam quem terá a chance de entrar no confinamento principal.

Com novidades e três Big Fones, próxima edição estreia em 12 de janeiro com apresentação de Tadeu Schmidt/Foto: Cedida

A edição de 2026 também contará com três grupos de participantes: os pipocas, os camarotes e os veteranos. Este último grupo será formado por ex-participantes das duas categorias anteriores, trazendo experiência e competitividade extra à disputa. Além disso, o BBB 26 terá três Big Fones em vez de dois, com o público decidindo não apenas qual tocará, mas também qual mensagem será transmitida durante o programa.

A votação oficial do reality será integrada ao Globoplay durante toda a temporada. Os usuários poderão votar usando o CPF em um painel exclusivo da plataforma, participando diretamente dos paredões. Essa iniciativa faz parte dos testes da TV 3.0, ampliando a participação digital do público.

Outra novidade é o lançamento do Cartola BBB, inspirado no maior fantasy game do Brasil. No jogo, os usuários poderão montar grupos com os participantes reais da casa, escalando times a cada semana com base no desempenho dos brothers e sisters. Pontos serão acumulados conforme conquistas, participações em provas, entrada no VIP ou fuga do paredão, e o vencedor será quem somar a maior pontuação ao final da edição.

O BBB 26 aposta, assim, em mais interatividade, desafios inéditos e uma experiência digital completa, conectando ainda mais os fãs ao programa e aos participantes da casa mais vigiada do país.

