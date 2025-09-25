Bebê de duas semanas é encontrado abandonado com pedra na boca e cola nos lábios

Um caso chocante foi registrado no distrito de Bhilwara, em Rajasthan, na Índia. Um bebê de apenas duas semanas foi encontrado abandonado em meio a uma pilha de pedras, com uma pedra dentro da boca e os lábios colados, em uma possível tentativa de evitar que a criança chorasse e chamasse atenção.

O recém-nascido foi localizado por um pastor de gado, que ao perceber a situação retirou imediatamente o objeto da boca do bebê, que começou a chorar em seguida.

A criança foi levada ao Bijolia Government Hospital, onde médicos estimaram sua idade entre 15 e 20 dias. Além da pedra, havia também fita adesiva na boca e nas pernas do bebê.

A polícia abriu investigação e analisa registros de hospitais da região para identificar mulheres que deram à luz recentemente. Moradores locais também estão sendo ouvidos para auxiliar na localização dos pais. Enquanto isso, o bebê permanece sob cuidados médicos.

Fonte: Notícias ao Minuto

✍️ Redigido por ContilNet