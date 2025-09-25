Bebê indígena em estado grave é transferida de Feijó para Rio Branco em operação aérea

Uma bebê indígena de 7 meses, da Aldeia Boa Vista, em Feijó, foi transferida em caráter emergencial para Rio Branco na manhã de quarta-feira (24). A criança apresentou quadro grave de desidratação e fraqueza. O transporte foi realizado pelo helicóptero Harpia 07, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com apoio do Samu.

De acordo com a médica reguladora do Samu, Nadia Beatriz Destro, a paciente chegou em estado crítico, com episódios de diarreia e vômitos. Antes da transferência, passou por procedimentos de estabilização, incluindo intubação.

A operação enfrentou dificuldades devido à fumaça das queimadas e chuvas isoladas. Durante o voo, a bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória, revertida pela equipe.

A criança permanece internada em estado grave, porém estável, na unidade de terapia intensiva do pronto-socorro de Rio Branco.