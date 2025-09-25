25/09/2025
Universo POP
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos

Bebê indígena em estado grave é transferida de Feijó para Rio Branco em operação aérea

A criança permanece internada em estado grave, porém estável, na unidade de terapia intensiva do pronto-socorro de Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O ChatGPT disse:

Uma bebê indígena de 7 meses, da Aldeia Boa Vista, em Feijó, foi transferida em caráter emergencial para Rio Branco na manhã de quarta-feira (24). A criança apresentou quadro grave de desidratação e fraqueza. O transporte foi realizado pelo helicóptero Harpia 07, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com apoio do Samu.

A bebê foi transferida para a capital do estado/Foto: Reprodução

De acordo com a médica reguladora do Samu, Nadia Beatriz Destro, a paciente chegou em estado crítico, com episódios de diarreia e vômitos. Antes da transferência, passou por procedimentos de estabilização, incluindo intubação.

A operação enfrentou dificuldades devido à fumaça das queimadas e chuvas isoladas. Durante o voo, a bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória, revertida pela equipe.

A criança permanece internada em estado grave, porém estável, na unidade de terapia intensiva do pronto-socorro de Rio Branco.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost