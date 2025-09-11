Bebê jaguatirica é visto perdido até chegada da mãe em estrada. Vídeo

Um filhote de jaguatirica de aproximadamente um mês foi flagrado perdido à noite na estrada de Porto Jofre, em Poconé, a 104 km de Cuiabá. O momento foi gravado pela ecologista Abigail Martins, de 35 anos, diretora do Projeto Jaguar ID.
O vídeo foi compartilhado pelas redes sociais há dois dias. Nas imagens, o bebê jaguatirica espera a chegada da mãe na estrada. “Se eu pudesse escolher apenas um encontro em todos os meus 13 anos dirigindo nessas estradas no Pantanal, eu escolheria esse, de novo e de novo”, escreveu ela em sua publicação.
Veja o vídeo:
Natural dos Estados Unidos, Abigail se apaixonou pelo Pantanal após passar três noites na mata quando veio como turista, e depois buscou voltar mais vezes como voluntária, até que fundou o Projeto Jaguar ID e se tornou parte do Pantanal.
O projeto fundado por ela acompanha a vida de mais de 400 animais em um dos maiores refúgios de onças selvagens do mundo, chamado de Parque Estadual Encontro das Águas, localizado no encontro dos rios Cuiabá e Piquiri, na região de Porto Jofre, entre Poconé e Barão de Melgaço, municípios a 104 e 121 km da capital cuiabana.
O monitoramento segue a metodologia não invasiva e observa o comportamento dos felinos por meio de câmeras escondidas pela mata, além da visitação direta.
Em julho deste ano, o Centro de Educação Ambiental Terra da Onça-Pintada foi inaugurado no local. O objetivo é estimular a consciência ecológica, aproximar a população das questões ambientais e valorizar a importância da onça-pintada como símbolo da biodiversidade da região.