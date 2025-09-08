Bebedeira entre amigos termina com homem ferido com pedaço de espelho no pescoço em Rio Branco

Policiais militares também estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região para tentar localizar o agressor, mas ele não foi encontrado.

Sebastião Souza dos Santos, de 52 anos, foi ferido com um pedaço de espelho no pescoço na noite desta segunda-feira (8), durante uma bebedeira na Rua Beira Rio, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Sebastião estava bebendo com amigos quando iniciou uma discussão com um deles. Irritado, o agressor pegou um pedaço de espelho quebrado e atingiu o pescoço da vítima. Mesmo ferido, Sebastião conseguiu caminhar até a Rua do Barro, no mesmo bairro, onde pediu ajuda a populares em frente a uma residência. Após o ataque, o autor fugiu do local.

Equipe do Samu prestou atendimento à vítima ferida na Rua Beira Rio, bairro Ayrton Senna/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada para a ocorrência. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Sebastião, em estado de saúde estável, ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Sebastião Souza dos Santos, de 52 anos, foi ferido durante uma briga em Rio Branco e recebeu atendimento médico/Foto: ContilNet

O caso será investigado pela Polícia Civil.

