Bebês morrem após carro sair da pista e pegar fogo em Rondônia

Duas crianças morreram em um acidente na RO-429, região de Seringueiras (RO), na segunda-feira (8). Além deles, outros três adultos que estavam no veículo ficaram feridos.
As vítimas são:
- Olívia Kruguel, uma bebê de quatro meses meses,
- e Bento Kruguel, de um ano;
O acidente aconteceu próximo à Linha 11. O carro em que eles estavam saiu da pista, invadiu uma área de mata e pegou fogo.
Os adultos foram retirados a tempo por pessoas que passavam pelo local e encaminhados a hospitais da região. O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado.
Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do carro antes de sair da pista. A perícia técnica esteve no local e informou que não foram encontradas marcas de frenagem, nem sinais de envolvimento de outro veículo.
A principal hipótese é de que o acidente tenha sido provocado pelo estouro de um dos pneus. A Polícia Civil investiga o caso.