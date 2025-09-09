Bebês morrem após carro sair da pista e pegar fogo em Rondônia

Três adultos que estavam no carro foram resgatados por pessoas que passavam pelo local. Família viajava para visitar parentes quando quando acidente aconteceu

Duas crianças morreram em um acidente na RO-429, região de Seringueiras (RO), na segunda-feira (8). Além deles, outros três adultos que estavam no veículo ficaram feridos.

Crianças morrem carbonizadas após carro sair da pista e pegar fogo em RO — Foto: Reprodução

As vítimas são:

  • Olívia Kruguel, uma bebê de quatro meses meses,
  • e Bento Kruguel, de um ano;

O acidente aconteceu próximo à Linha 11. O carro em que eles estavam saiu da pista, invadiu uma área de mata e pegou fogo.

Os adultos foram retirados a tempo por pessoas que passavam pelo local e encaminhados a hospitais da região. O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado.

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do carro antes de sair da pista. A perícia técnica esteve no local e informou que não foram encontradas marcas de frenagem, nem sinais de envolvimento de outro veículo.

A principal hipótese é de que o acidente tenha sido provocado pelo estouro de um dos pneus. A Polícia Civil investiga o caso.

