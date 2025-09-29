Bebida adulterada com metanol: 117 garrafas são apreendidas em bares em SP

Uma ação do governo de São Paulo, que investiga casos suspeitos de intoxicação por consumo de bebida adulterada por metanol, apreendeu 117 garrafas de bebidas sem rótulos e sem comprovação de procedência, nesta segunda-feira (29).

Até esta segunda-feira (29), três casos de morte relacionados às intoxicações estão sendo investigados pela Secretaria da Saúde do Estado. As mortes são de um homem de 58 anos, em São Bernardo do Campo, um homem de 54 anos na capital e um terceiro de 45 anos com local de residência ainda em análise.

Participaram da operação as secretarias estaduais da Saúde e da Segurança Pública, em parceria com o CVS (Centro de Vigilância Sanitária) e a Covisa (Vigilância em Saúde do Município de São Paulo).

As garrafas apreendidas foram localizadas durante ações de fiscalização em três bares e adegas, suspeitos de comercializar as bebidas adulteradas, nas regiões dos Jardins e Mooca, na capital paulista.

Os rótulos apreendidos serão encaminhados à perícia no Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica. Além disso, dois estabelecimentos foram autuados por irregularidades sanitárias.

De acordo com o governo estadual, no mês de setembro, foram realizadas mais de 43 mil ações de fiscalização nos 645 municípios paulistas, no segmento de comércios de bebidas, alimentos, bares, restaurantes e adegas.

Em nota à CNN, a Secretaria da Segurança Pública informou que as ocorrências são investigadas pelos 16º, 48º e 78º Distritos Policiais da capital, bem como a região da Mooca.

O que é metanol?

O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor. É amplamente utilizado como solvente, na fabricação de combustíveis, plásticos, tintas e medicamentos

Tem grande potencial de intoxicação, e quando consumido pode levar à morte mesmo em doses pequenas.

Recomendações

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) emitiu uma recomendação urgente aos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no estado de São Paulo e em regiões próximas.

A medida é adotada diante do registro de pelo menos nove casos de intoxicação por metanol nos últimos 26 dias, com duas mortes confirmadas. Todas as ocorrências estão relacionadas à ingestão de bebida alcoólica adulterada.

A nota técnica aponta a necessidade de atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade no combate a práticas de falsificação. Deve ser prioridade a compra segura, com conferência e rastreabilidade dos produtos.

O documento recomenda atenção a itens com lacres tortos, erros evidentes de impressão e preços atipicamente baixos.

O texto também alerta que devem ser tratados como suspeita de adulteração sintomas como visão turva, dor de cabeça e náusea.

Caso os consumidores manifestem estes sintomas, a recomendação é que os estabelecimentos encaminhem para atendimento médico urgente e acionem o Disque-Intoxicação. Também é indicado comunicar a Vigilância Sanitária Local, bem como Polícia Civil, PROCON e, se for o caso, o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Nestes casos, os estabelecimentos também devem interromper a venda do lote, isolar os produtos e preservá-los para uma eventual perícia.

O documento do MJSP é direcionado a bares, restaurantes, casas noturnas, hotéis, organizadores de eventos, mercados, atacarejos, distribuidoras, plataformas de comércio eletrônico e aplicativos de entrega.