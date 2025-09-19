Belo e Gracyanne não entram em acordo sobre divórcio; processo é suspenso por 30 dias



Mesmo separados desde abril de 2024, Belo e Gracyanne Barbosa ainda não formalizaram o divórcio. Na terça (16/9), Gracyanne pediu a suspensão do processo por 30 dias para tentar um acordo extrajudicial — sem sentença de juiz. Até agora, porém, o cantor não demonstrou disposição para assinar dentro do prazo.

Bastidores do impasse

Gracyanne quer evitar que a dissolução do casamento seja sacramentada em juízo e espera a assinatura voluntária de Belo.

Pessoas próximas ao cantor dizem que ele “precisa do tempo dele” e não gostaria que a ação seguisse na Justiça.

Próximos à musa afirmam que ela previa nova demora e quer apenas “seguir a vida e encerrar uma história”.

Ponto sensível: família do cantor

A mãe e a irmã de Belo (Dona Teresinha e Isadora) ainda moram com Gracyanne .

O cantor teria dito a amigos que pretende realocar a família antes de formalizar a separação.

Segundo apuração, Teresinha está confortável na casa e Gracyanne não pressiona pela mudança.

Próximos passos

O processo fica suspenso por 30 dias . Se não houver acordo, a ação retoma o curso judicial .

Gracyanne aguarda uma conversa resolutiva com Belo — não apenas promessas genéricas.

