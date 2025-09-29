29/09/2025
Berta Loran, ícone da comédia brasileira, morre aos 99 anos no Rio

Berta completaria 100 anos em março do próximo ano

A atriz e comediante Berta Loran faleceu na madrugada desta segunda-feira (29), aos 99 anos. A informação foi confirmada pela coluna Fábia Oliveira. A artista estava internada em um hospital particular localizado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Berta completaria 100 anos em março do próximo ano. Nos últimos tempos, ela levava uma vida reservada, distante da imprensa. A reportagem entrou em contato com a assessoria da unidade de saúde, mas ainda não obteve resposta sobre os detalhes do falecimento.

