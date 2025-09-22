bia-haddad-anuncia-final-antecipada-da-temporada-2025







A brasileira Beatriz Haddad Maia afirmou, nesta segunda-feira (22), que encerrou a temporada de 2025 de forma antecipada. A decisão da paulista foi anunciada alguns dias depois da eliminação no WTA 500 de Seul (Coreia do Sul), o que a fez cair do 25º para o 40º lugar do ranking de simples da Associação de Tênis Feminina (WTA, na sigla em inglês), sua pior colocação desde junho de 2022.

“Oi pessoal, estou fazendo este post para dividir com vocês que estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente. Obrigada a todos os meus patrocinadores que caminham lado a lado comigo nesta jornada maravilhosa e repleta de aprendizados que é o esporte de alto rendimento. Obrigada à minha família que sempre foi e será a minha maior base e fortaleza”, declarou a brasileira em uma postagem nas redes sociais.

Em 2025, Bia somou 16 vitórias e 26 derrotas nas disputas de simples. A paulista esteve duas vezes no top-10 do mundo, em junho de 2023 e em outubro de 2024. Nesta última ocasião, o título do WTA de Seul e a classificação às quartas de final do US Open – um dos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams – renderam pontos importantes, que ela não conseguiu defender em 2025.