10/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Bia Haddad e Laura Pigossi se enfrentam pelas oitavas do SP Open

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
bia-haddad-e-laura-pigossi-se-enfrentam-pelas-oitavas-do-sp-open

Nesta quinta-feira (11/9), Bia Haddad e Laura Pigossi se enfrentam pelas oitavas de final da chave simples do SP Open. O embate entre as principais tenistas brasileiras fecha as disputas na quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, capital paulista, e deve ocorrer não antes das 19h.

Leia também

A partida será transmitido pela SporTV 3.

Laura Pigossi, atual número 193 no ranking da WTA, chegou às oitavas de final após eliminar a americana Elizabeth Mandlik (257) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 4/6. A partida aconteceu na última terça-feira (9/9).

 

PROGRAMAÇÃO DE QUINTA-FEIRA!

O duelo entre Bia Haddad Maia e Laura Pigossi fecha a rodada, que também tem Ana Candiotto e Luisa Stefani! Confira a ordem dos jogos. pic.twitter.com/GiW4OTq0WL

— SP Open (@spopenoficial) September 10, 2025

Bia Haddad entrou em quadra no mesmo dia. A tenista brasileira, atual número 27 no ranking da WTA, enfrentou a italiana Miriana Tona (409) e venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Quem avançar do confronto entre as brasileiras, enfrenta a vencedora do duelo entre Berfu Cengiz x Renata Zarazua nas quartas de final do SP Open.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost