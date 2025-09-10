bia-haddad-e-laura-pigossi-se-enfrentam-pelas-oitavas-do-sp-open

Nesta quinta-feira (11/9), Bia Haddad e Laura Pigossi se enfrentam pelas oitavas de final da chave simples do SP Open. O embate entre as principais tenistas brasileiras fecha as disputas na quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, capital paulista, e deve ocorrer não antes das 19h.

A partida será transmitido pela SporTV 3.

Laura Pigossi, atual número 193 no ranking da WTA, chegou às oitavas de final após eliminar a americana Elizabeth Mandlik (257) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 4/6. A partida aconteceu na última terça-feira (9/9).

Bia Haddad entrou em quadra no mesmo dia. A tenista brasileira, atual número 27 no ranking da WTA, enfrentou a italiana Miriana Tona (409) e venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Quem avançar do confronto entre as brasileiras, enfrenta a vencedora do duelo entre Berfu Cengiz x Renata Zarazua nas quartas de final do SP Open.