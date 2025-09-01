Bia Haddad perde para Anisimova e dá adeus ao US Open

Fim da linha para Bia Haddad no US Open. Nesta segunda-feira (1º/9), a brasileira perdeu para Amanda Anisimova, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0 em jogo válidos pelas oitavas de final.

A brasileira não conseguiu repetir o bom desempenho das outras partidas. No primeiro set, acabou perdendo por 6/0. No segundo, Bia tentou se recuperar na disputa, mas não impediu o ímpeto da adversária que manteve seu ritmo e venceu por 6/3.

Com o resultado, o Brasil não tem mais representantes nas disputas dos simples do Grand Slam. Anisimova agora irá enfrentar Iga Swiatek nas quartas de final.

