bia-haddad-perde-para-mexicana-nas-quartas-e-se-despede-do-sp-open

Bia Haddad deu adeus ao SP Open, em São Paulo, nesta sexta-feira (12/9). Número 27 do ranking mundial e principal cabeça de chave do torneio, a brasileira foi superada pela mexicana Renata Zarazúa, 79ª na WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/3.

Este foi o terceiro confronto entre as duas jogadoras, mas a primeira vitória de Zarazúa, que segue na competição sem perder sets. Nas quartas de final, ela enfrentará a francesa Rakotomanga Rajaonah.

Bia Haddad comemorando vitória no US OPEN

Bia Haddad foi eliminada de Wimbledon.

Confira como foi o jogo:

O duelo começou equilibrado, com ambas confirmando seus serviços e levando a decisão para o tie-break, vencido pela mexicana por 7 a 5.

No segundo set, a disputa também foi acirrada, mas Zarazúa aproveitou uma quebra de saque decisiva para abrir vantagem e fechar a partida em 6/3.