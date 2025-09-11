11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Bia Haddad vence confronto brasileiro nas oitavas do SP Open

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
bia-haddad-vence-confronto-brasileiro-nas-oitavas-do-sp-open


Logo Agência Brasil

Beatriz Haddad Maia se deu melhor do que Laura Pigossi no duelo brasileiro desta quinta-feira (11) pelas oitavas de final do SP Open. Bia venceu a partida, disputada no Parque Villa-Lobos e que durou 1h38min, por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4).

Notícias relacionadas:

“Acho que a Laura elevou o nível nos últimos dois games e eu acabei me apressando um pouco. O jogo ficou mais emocional nessa parte final, mas isso faz parte, pois tênis nunca é perfeito. A Laura tem muito mérito ali, mas fico feliz com a forma como me concentrei, tentei focar nos meus pés, no que eu queria fazer e manter a disciplina. A torcida brasileira é sempre especial e espero representar todos da melhor forma”, declarou a atual número 27 do mundo.

Agora, nas quartas de final, Beatriz Haddad Maia medirá forças com a mexicana Renata Zarazua, que nesta quinta-feira derrotou a turca Berfu Cengiz por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4).

Queda de Candiotto

Também na chave de simples, a paulista Ana Candiotto foi superada pela húngara Panna Udvardy por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3).

Brasileira nas duplas

Já na chave de duplas, a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos se garantiram nas semifinais do torneio WTA 250 ao derrotarem a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2).

“Hoje foi um jogo mais direto, mais intenso, e isso favoreceu bastante o nosso estilo. Eu estava muito bem preparada e a gente conseguiu administrar bem o jogo: sacar bem, conseguir quebras importantes para abrir o placar e jogar com mais conforto. Foi uma ótima vitória e um ótimo jogo”, afirmou a brasileira.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost