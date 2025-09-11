bia-haddad-vence-confronto-brasileiro-nas-oitavas-do-sp-open







Beatriz Haddad Maia se deu melhor do que Laura Pigossi no duelo brasileiro desta quinta-feira (11) pelas oitavas de final do SP Open. Bia venceu a partida, disputada no Parque Villa-Lobos e que durou 1h38min, por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4).

“Acho que a Laura elevou o nível nos últimos dois games e eu acabei me apressando um pouco. O jogo ficou mais emocional nessa parte final, mas isso faz parte, pois tênis nunca é perfeito. A Laura tem muito mérito ali, mas fico feliz com a forma como me concentrei, tentei focar nos meus pés, no que eu queria fazer e manter a disciplina. A torcida brasileira é sempre especial e espero representar todos da melhor forma”, declarou a atual número 27 do mundo.

Agora, nas quartas de final, Beatriz Haddad Maia medirá forças com a mexicana Renata Zarazua, que nesta quinta-feira derrotou a turca Berfu Cengiz por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4).

Queda de Candiotto

Também na chave de simples, a paulista Ana Candiotto foi superada pela húngara Panna Udvardy por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3).

Brasileira nas duplas

Já na chave de duplas, a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos se garantiram nas semifinais do torneio WTA 250 ao derrotarem a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2).

TEM MAIS BRASIL NA SEMI DE DUPLAS! Luisa Stefani e Timea Babos superam Sierra/Zarazua em 6/2 6/2 e estão garantidas nas semifinais do SP Open! A dupla enfrenta Rogers/Tjen por uma vaga na grande final. #SPOpen pic.twitter.com/PzbP5DK5mT — SP Open (@spopenoficial) September 11, 2025

“Hoje foi um jogo mais direto, mais intenso, e isso favoreceu bastante o nosso estilo. Eu estava muito bem preparada e a gente conseguiu administrar bem o jogo: sacar bem, conseguir quebras importantes para abrir o placar e jogar com mais conforto. Foi uma ótima vitória e um ótimo jogo”, afirmou a brasileira.