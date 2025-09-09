Bia Haddad vence e brasileiras dão show no SP Open; veja resultados

A terça-feira (9/9) foi positiva para as tenistas brasileiras no SP Open. Durante a tarde, Laura Pigossi e Ana Candiotto venceram Mandlik e Strakhova, respectivamente. À noite, Bia Haddad encerrou o dia com chave de ouro, após despachar a italiana Miriana Tona.
No principal jogo da noite, Bia Haddad venceu Miriana por 2 sets a 0, com duplo 6/1 . O resultado positivo na categoria simples deixa para trás a eliminação na estreia das duplas, quando foi superada por Laura Pigossi e Ingrid Martins.
Ana Candiotto, tenista brasileira, na partida diante da ucraniana Valeriya Strakhova
Laura Pigossi comemorando vitória no SP Open
Luiza Fullana, tenista brasiliense
Mais cedo, as tenistas brasileiras já tinham dado uma alegria para o público. Número 193 no ranking da WTA, Laura Pigossi venceu a americana Elizabeth Mandlik por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 4/6.
No jogo seguinte foi a vez de Ana Candiotto levar a torcida à loucura. A tenista brasileira venceu a ucraniana Valeriya Strakhova por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 0/6.
A única derrota na categoria de simples foi da brasiliense Luiza Fullana. A atleta foi derrotada pela mexicana Renata Zarazua, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.
Confrontos nas oitavas de final
Com as vitórias, as três brasileiras carimbaram vaga nas oitavas de final do SP Open. Os jogos acontecem na quinta-feira (11/9). Ana Candiotto enfrenta a húngara Panna Udvard. Já Bia Haddad e Laura Pigossi fazem um duelo brasileiro.
Os horários das partidas serão confirmados pelo SP Open ao longo desta quarta-feira (10/9).