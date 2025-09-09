Bia Haddad vence e brasileiras dão show no SP Open; veja resultados

A terça-feira (9/9) foi positiva para as tenistas brasileiras no SP Open. Durante a tarde, Laura Pigossi e Ana Candiotto venceram Mandlik e Strakhova, respectivamente. À noite, Bia Haddad encerrou o dia com chave de ouro, após despachar a italiana Miriana Tona.

Leia também

No principal jogo da noite, Bia Haddad venceu Miriana por 2 sets a 0, com duplo 6/1 . O resultado positivo na categoria simples deixa para trás a eliminação na estreia das duplas, quando foi superada por Laura Pigossi e Ingrid Martins.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ana Candiotto, tenista brasileira, na partida diante da ucraniana Valeriya Strakhova

FOTOJUMP/SP OPEN 2 de 3

Laura Pigossi comemorando vitória no SP Open

João Pires/SP OPEN 3 de 3

Luiza Fullana, tenista brasiliense

FOTOJUMP/SP OPEN

Mais cedo, as tenistas brasileiras já tinham dado uma alegria para o público. Número 193 no ranking da WTA, Laura Pigossi venceu a americana Elizabeth Mandlik por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 4/6.

No jogo seguinte foi a vez de Ana Candiotto levar a torcida à loucura. A tenista brasileira venceu a ucraniana Valeriya Strakhova por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 0/6.

A única derrota na categoria de simples foi da brasiliense Luiza Fullana. A atleta foi derrotada pela mexicana Renata Zarazua, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

Confrontos nas oitavas de final

Com as vitórias, as três brasileiras carimbaram vaga nas oitavas de final do SP Open. Os jogos acontecem na quinta-feira (11/9). Ana Candiotto enfrenta a húngara Panna Udvard. Já Bia Haddad e Laura Pigossi fazem um duelo brasileiro.

Os horários das partidas serão confirmados pelo SP Open ao longo desta quarta-feira (10/9).