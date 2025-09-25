Binho Marques critica uso da cor azul em pontos turísticos de Rio Branco: “Pobreza estética”

O ex-governador do Acre, Binho Marques (PT), tem usado com mais frequência seus perfis nas redes sociais para criticar as gestões do governador Gladson Cameli e do prefeito Tião Bocalom.

Nesta quinta-feira (25), o petista publicou uma foto antiga das lojinhas ao lado do Novo Mercado do Bosque para criticar a cor azul utilizada por Bocalom nos principais pontos turísticos da capital acreana.

O ex-governador afirmou que a cidade vive “uma palidez que não lhe pertence”.

“Rio Branco já foi uma cidade luminosa, quando todas as cores se entrelaçavam como fios de um grande bordado amazônico. Hoje, porém, a vejo sufocada por uma monotonia cromática, uma palidez que não lhe pertence. O problema não está no azul — diria o mesmo se fosse vermelho, verde ou qualquer outra cor imposta como uniforme. O que me fere é essa pobreza estética, inédita entre as capitais do país, que rouba da nossa cidade sua alma colorida”, escreveu.

“Triste Rio Branco, capital que deveria ser um jardim de diversidade, uma praça onde as cores dançam livres, refletindo o espírito multicultural de sua gente. Nossa cidade merece ser a mais bela e alegre, onde todas as tonalidades floresçam em festa, celebrando a vida, a história e a esperança que aqui habitam”, concluiu.

A publicação rendeu inúmeros comentários e curtidas.

VEJA A PUBLICAÇÃO: