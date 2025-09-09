Bióloga Mari Krünger é a entrevistada do DR com Demori







A influenciadora e bióloga Maria Krünger é a convidada de hoje (9) do programa DR Com Demori. Na entrevista, a criadora de conteúdo digital fala do trabalho nas redes sociais. Além disso, compartilha reflexões sobre os conflitos em torno do conceito de bem-estar e saúde na internet, principalmente em relação à indústria do wellness (busca pela qualidade de vida) e como utiliza a própria voz para combater o negacionismo e a desinformação. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil.

Com milhares de seguidores e vídeos viralizados nas redes sociais, Mari Krünger é um dos nomes mais influentes entre os jovens desta geração. Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela usa o carisma para produzir conteúdo informativo. O trabalho começou durante a pandemia de covid-19. “Acho que comecei a fazer os vídeos mais para ocupar a minha cabeça. Fiz ali de brincadeira, porque queria experimentar”, conta.

Notícias relacionadas:

No bate-papo da TV Brasil, Mari Krünger lembra que os primeiros vídeos já foram um sucesso, algo que a colocou em contato com grandes marcas. “Eles viram que eu conseguia fazer uma coisa bem-humorada envolvendo ciência, ainda mais naquele período de pandemia”, diz.

Com o crescimento de relevância e público na internet, a influenciadora aumentou as opções de conteúdo para outros nichos, como os “truques” da indústria do wellness.

“Comecei desmistificando essas fórmulas, explicando para as pessoas o que acontecia dentro do corpo. O pessoal me mandava muita coisa. Virei meio que essa delegada de fake news”.

Incentivadora da divulgação científica de forma acessível, ela defende que o foco de seu trabalho é aproximar as pessoas de temas aparentemente complicados.

“Acredito muito nessa comunicação mais leve para conquistar a galera, porque o que há em comum entre todos que espalham desinformação é o fato de se aproveitarem desse momento em que as pessoas buscam soluções rápidas para os problemas”, afirma.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR Com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.