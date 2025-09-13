Bittar critica Lula por alinhamento internacional: “Se juntou aos inimigos dos Estados Unidos”

Em entrevista ao programa Arena Oeste, exibido na última quinta-feira (11), o senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) voltou a criticar a política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para o parlamentar, o atual governo estaria alinhado a países e grupos considerados inimigos dos Estados Unidos e da democracia ocidental.

Bittar citou exemplos como o Irã e o Hamas, apontados por ele como aliados do governo brasileiro em detrimento de Israel, “o único país democrático da região”, segundo sua avaliação. O senador também lembrou declarações de Lula em defesa da criação de uma moeda alternativa ao dólar em conjunto com Rússia e China.

“Você acha que o país governado pelo Lula vai se colocar frontalmente contra os Estados Unidos e não vai ter reação? Claro que vai”, disse.

O parlamentar acreano ressaltou que, na visão dele, a administração petista atua de maneira “escancarada” nessa linha de confronto. “Em 2003 ainda havia um certo disfarce, mas agora não. O Brasil se juntou claramente aos inimigos dos Estados Unidos, aos inimigos da democracia, aos inimigos dos valores cristãos”, afirmou.

Ao defender a atuação norte-americana no cenário global, Bittar classificou os Estados Unidos como “o farol da democracia maior que nós temos”. Ele destacou ainda que, após a Segunda Guerra Mundial, se o país tivesse ambições imperialistas, teria ocupado a Europa, o que, segundo ele, não ocorreu.