“Black Mirror” na vida real? IA é “nomeada” ministra do governo da Albânia

“Diella é o primeiro integrante do gabinete que não está fisicamente presente, mas é virtualmente criado pela IA, e que nos ajudará a criar um país onde as licitações públicas são 100% livres de corrupção”, disse o primeiro ministro em comunicado à imprensa.

A especialista em Inteligência Artificial Victoria Luz reconhece que a medida pode ser polêmica, mas acredita que ela pode, de fato, trazer benefícios para o combate ao crime organizado no país.

“Uma IA não aceita suborno nem cede a pressões políticas, o que teoricamente garante neutralidade e critérios uniformes na supervisão de contratos públicos. Ao automatizar e monitorar todas as licitações, o sistema (batizado de Diella) pode analisar um volume enorme de dados com agilidade, identificando irregularidades em escala muito maior do que um humano conseguiria. Se bem programada, essa ‘ministra digital’ tende a aumentar a transparência, já que cada etapa dos processos ficaria registrada e visível, e a reduzir os famosos ‘jeitinhos’ e interferências indevidas”, avalia.

A especialista, porém, diz que a IA não é isenta de falhas, e que a complexidade da programação da assistente virtual deverá ser constantemente levada em conta pelos governantes.

“É fundamental que o funcionamento do algoritmo e seus critérios de decisão sejam transparentes, caso contrário a população pode desconfiar de um sistema que age como uma caixa-preta. Há também o risco de viés algorítmico, já que a IA pode reproduzir preconceitos ou erros dos dados com que foi treinada, tomando decisões tendenciosas sem que isso fique evidente. Outro ponto crítico é a responsabilização: se a inteligência artificial falhar ou for contornada por agentes corruptos, alguém precisa responder por isso”, alerta.

Para o bom funcionamento, Victoria Luz concluiu que, em um primeiro momento, a supervisão humana será “indispensável”.

“Se a Albânia conseguir demonstrar resultados concretos, reduzindo corrupção e aumentando a eficiência, essa experiência pode inspirar outros governos. Mas acredito que a adoção será gradual e só se popularizará se ficar claro que a tecnologia fortalece a integridade pública sem comprometer a confiança da sociedade, sempre combinando inovação, transparência e participação humana no processo”, conclui.