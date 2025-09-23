Bocalom conta história da primeira safra de café da sua fazenda: “Em breve estará disponível”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para compartilhar um projeto pessoal que se transformou em realidade: a produção do “Café Bocalom”, cultivado em sua fazenda no Acre.

Segundo ele, a ideia começou em fevereiro de 2022, quando decidiu plantar a variedade R25, desenvolvida em Rondônia e adaptada à região amazônica. “Esse sonho começou em 2022 e, agora, neste ano, fizemos a primeira colheita comercial. O café que vocês vão estar bebendo é resultado de uma seleção cuidadosa”, destacou.

O gestor explicou que o café pertence à espécie robusta amazônica e passou por um processo de cultivo e colheita inspirado em sua experiência no Paraná, onde aprendeu a lidar com a lavoura ainda na infância.

“Colhemos os frutos quando estavam quase todos maduros e secamos no terreirão, como fazia com minha mãe no Paraná, para garantir qualidade”, contou.

Bocalom afirmou que todo o processo foi feito com dedicação e cuidado, ressaltando a participação da equipe que trabalha ao seu lado na fazenda. “Esse café foi feito com muito carinho e capricho. Agora, é você quem vai provar e dizer se está gostoso ou não”, disse.