Bocalom entrega novo Plano Diretor à Camara e fala em liberar prédios de até 40 andares em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou nesta terça-feira (23), na Câmara Municipal, o novo Plano Diretor da capital.

Durante a fala, Bocalom destacou que o antigo plano estava ultrapassado e limitava investimentos.

“Como o próprio nome já diz, é o que direciona tudo para a gente poder fazer uma cidade cada dia mais humana, mais acolhedora e mais conquistadora de novos empreendimentos. O nosso plano diretor que a gente tinha aqui era bastante defasado”, afirmou.

Ele lembrou que a norma em vigor gerava insegurança jurídica em setores da cidade.

“Os nossos pastores e igreja católica também cobravam muito isso, porque o nosso plano dizia que eles tinham mais de mil igrejas irregulares. Os nossos comerciantes do centro cobravam porque não podiam ter alvará de funcionamento, porque não tinha estacionamento. O plano diretor dizia que tinha que ter estacionamento”, explicou.

O prefeito também ressaltou que as novas regras permitirão maior liberdade para investidores na construção civil.

“Os prédios aqui só podiam fazer de 17 andares. Começamos a discutir isso e delimitamos lá um número de 40 andares. Mas quando eu vi aquele projeto em Camboriú, onde estão fazendo o prédio mais alto do mundo residencial, pensei: por que não em Rio Branco? Se aparecer um investidor que fala ‘quero investir na Amazônia e construir o prédio mais alto do mundo’, poderá ser aqui. Eu até sugiro aos vereadores que façam uma emenda nisso daqui e liberem para que o céu seja o limite. Nós não podemos travar o desenvolvimento”, declarou.

Bocalom reforçou que a modernização da legislação busca tornar a cidade mais atrativa.

“Nossa cidade só vai atrair investidores quando o ambiente for propício. O investidor vem para ganhar dinheiro. Iniciativa privada não é poder público, que faz filantropia. A privada não. Então, eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo hoje aqui”, disse.

O presidente da Câmara, Joabe Lira, afirmou que o momento é histórico para o município.

“Nós ficamos muito honrados. Empresários, empreendedores, pastores, tanto da igreja católica como evangélica, corretores de imóveis, muitos esperam a aprovação desse plano para que possam iniciar novos empreendimentos. Hoje é uma data especial, esse novo Plano Diretor com certeza vai modernizar a nossa cidade”, declarou.

Lira reforçou o compromisso dos vereadores em analisar e aprovar o texto.

“Todos nós temos o compromisso com a população, temos o compromisso com o município, de dar celeridade para que possamos, o mais breve possível, aprovar. Assim, os empresários que querem empreender no município poderão já startar suas obras”, afirmou.

O presidente também citou obras em andamento na gestão Bocalom.

“Parabéns pela gestão, muitas obras, no viaduto que você entrega este ano, creches também. Temos também a nova sede que vamos estar entregando este ano. Isso tem gerado emprego, tem gerado renda, e a gente sabe que uma das maiores reivindicações da população de Rio Branco hoje é a geração de emprego”, disse.

Segundo Lira, a parceria entre Executivo e Legislativo será mantida.

“Tanto o poder executivo como o poder legislativo têm sempre que andar de um lado para ajudar a população de Rio Branco, principalmente os mais humildes, que são os que mais precisam. Continue sempre com o nosso apoio”, concluiu.