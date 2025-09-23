Bocalom nega aumento na tarifa de ônibus e cobra contrapartida do Estado e do governo federal

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que não haverá aumento na tarifa do transporte coletivo urbano.

Em pronunciamento, ele esclareceu que a passagem do estudante continuará custando R$1 e a tarifa comum permanecerá em R$3,50.

“Eu nunca falei que ia mexer na tarifa de um real do estudante. Eu nunca falei. Eu sempre disse o seguinte: nós precisamos que o governo do Estado pague a sua parte, porque dá praticamente um milhão de reais todos os meses de diferença que a prefeitura paga para poder transportar os alunos do governo do Estado”, declarou o prefeito.

Bocalom citou os custos assumidos pelo município com estudantes de instituições estaduais e federais.

“Dá mais de 300 mil reais os alunos da Ufac que a gente transporta, dá mais de 400 mil reais os alunos do Ifac. Eles não são do município de Rio Branco, são alunos do governo do Estado e do governo federal. O ideal é que cada um também repassasse a parte deles, porque os alunos da prefeitura são muito poucos”, disse.

Ele destacou ainda as gratuidades concedidas a pessoas com deficiência e afirmou que a Prefeitura arca com a diferença da receita para manter o valor da tarifa.

“Nós nunca falamos em aumentar o valor de um real, em absoluto. Os R$3,50 permanecem. O mais importante é a qualidade no transporte, que devagarzinho está melhorando, e não subir o valor da passagem, porque quem anda de ônibus são pessoas simples, humildes”, afirmou.

O prefeito comparou a situação atual com a realidade de anos anteriores.

“Quem pagava essas gratuidades, de primeiro, era o trabalhador que dependia do ônibus. Ele que pagava a passagem cheia. Se fosse levar desse jeito, hoje estaria custando mais de R$8 a passagem. Agora não, hoje quem paga é a Prefeitura. E quando eu digo Prefeitura, é toda a população: os mais pobres, os mais ricos, todos que pagam imposto acabam pagando a diferença”, concluiu.