Bocalom se reúne com membros de ministérios e empresa Alemã para discutir aquisição de 56 ônibus

O gestor recebeu os membros das instituições na sede da Prefeitura para discutir a estruturação do projeto de aquisição de novos ônibus

O prefeito Tião Bocalom se reuniu nesta segunda-feira (1) com representantes do Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e da agência de cooperação alemã GIZ, ligada ao Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).

A proposta prevê a chegada de seis veículos elétricos e cerca de 50 ônibus a combustão/ Foto: Ascom

O gestor recebeu os membros das instituições na sede da Prefeitura para discutir a estruturação do projeto de aquisição de novos ônibus para a capital acreana. A proposta prevê a chegada de seis veículos elétricos e cerca de 50 ônibus a combustão modelo Euro 6, fabricados dentro de padrões modernos e sustentáveis.

Também participou do encontro o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas. Segundo a gestão municipal, a reunião foi um passo importante para alinhar esforços entre diferentes esferas do governo e parceiros internacionais, com o objetivo de viabilizar melhorias na mobilidade urbana de Rio Branco.

“É a nossa gestão que pensa no futuro e trabalha para transformar a mobilidade em Rio Branco. Esse é um passo enorme para oferecer um transporte coletivo mais moderno, eficiente e de qualidade para todos”, afirmou o prefeito Tião Bocalom.

 

