Bola de Ouro 2025: quem já venceu, o que falta sair e todos os destaques da cerimônia

A France Football realiza nesta segunda-feira (22/9) a cerimônia da Bola de Ouro, em Paris. Ao longo do evento, saem os prêmios individuais (masculino e feminino) e os troféus setoriais — Kopa (sub-21), Yashin (goleiros), Gerd Müller (artilheiros), treinador(a) do ano e clube do ano. A seguir, veja o que JÁ FOI ANUNCIADO no palco e o que AINDA FALTA ser confirmado.
O que já foi anunciado no evento
-
Troféu Kopa (Sub-21): Lamine Yamal (Barcelona) e Vicky López (Barcelona).
-
Treinador(a) do Ano: Luis Enrique (PSG) e Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra).
-
Troféu Yashin (goleiros): Gianluigi Donnarumma (PSG/Man City na temporada) e Hannah Hampton (Chelsea).
-
Troféu Gerd Müller (artilharia): Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal) e Ewa Pajor (Barcelona).
-
Clube do Ano: Masculino – Paris Saint-Germain; Feminino – Arsenal.
O que ainda falta ser proclamado no palco
-
Bola de Ouro masculina (Melhor do Mundo).
-
Bola de Ouro feminina (Melhor do Mundo).
Classificação parcial divulgada (masculino)
(da 30ª à 11ª posição, conforme divulgado no palco até aqui)
30º Michael Olise (Bayern)
29º Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
28º Virgil van Dijk (Liverpool)
27º Declan Rice (Arsenal)
26º Erling Haaland (Manchester City)
25º Denzel Dumfries (Inter de Milão)
24º Fabián Ruiz (PSG)
23º Jude Bellingham (Real Madrid)
22º Alexis Mac Allister (Liverpool)
21º Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
20º Lautaro Martínez (Inter de Milão)
19º João Neves (PSG)
18º Scott McTominay (Napoli)
17º Robert Lewandowski (Barcelona)
16º Vini Jr. (Real Madrid)
15º Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
14º Désiré Doué (PSG)
13º Harry Kane (Bayern de Munique)
12º Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
11º Pedri (Barcelona)
Top-30 feminino (posições já anunciadas 30–11)
30º Caroline Weir
29º Steph Catley
28º Frida Maanum
27º Lindsey Horan Heaps
26º Emily Fox
25º Sofia Cantore
24º Johanna Rytting Kaneryd
23º Esther González
22º Amanda Gutierres (Palmeiras)
21º —
20º Pernille Harder
19º Klara Bühl
18º Melchie Dumornay
17º Temwa Chawinga
16º Cristiana Girelli
15º Sandy Baltimore
14º Barbra Banda
13º Caroline Graham Hansen
12º Marta
11º Claudia Pina
Observação: os dois Top-10 (masculino e feminino) e os vencedores principais ficam pendentes até o anúncio final no palco.
Como funciona a escolha dos vencedores
-
Votos da imprensa internacional: jornalistas convidados elegem os melhores com base no desempenho da temporada.
-
Critérios tradicionais: performance individual, conquistas coletivas, peso em jogos grandes, regularidade, fair play e impacto técnico.
Fonte: Cerimônia da Bola de Ouro (France Football) — anúncios feitos no palco ao longo do evento.
Redigido por ContilNet