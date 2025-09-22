Bola de Ouro 2025: veja horário, categorias e lista histórica

A Bola de Ouro será entregue nesta segunda (22/9), às 16h (de Brasília), em cerimônia da revista France Football. Além do prêmio principal masculino e feminino, a gala também revela os troféus Kopa (sub-21), Yashin (goleiro), Gerd Müller (artilheiro), Treinador(a) do Ano, Clube do Ano e Prêmio Sócrates (fair play).
Como será a noite
-
Data e horário: segunda, 22/9, às 16h
-
Organização: France Football
-
Categorias: Melhor do Mundo (M/F), Kopa, Yashin, Gerd Müller, Treinador(a), Clube do Ano, Sócrates
Atual vencedor
-
Rodri (Manchester City) é o detentor do prêmio de 2024.
Vencedores da Bola de Ouro (histórico)
1956 — Stanley Matthews
1957 — Alfredo Di Stéfano
1958 — Raymond Kopa
1959 — Alfredo Di Stéfano
1960 — Luis Suárez
1961 — Omar Sívori
1962 — Josef Masopust
1963 — Lev Yashin
1964 — Denis Law
1965 — Eusébio
1966 — Bobby Charlton
1967 — Flórián Albert
1968 — George Best
1969 — Gianni Rivera
1970 — Gerd Müller
1971 — Johan Cruyff
1972 — Franz Beckenbauer
1973 — Johan Cruyff
1974 — Johan Cruyff
1975 — Oleg Blokhin
1976 — Franz Beckenbauer
1977 — Allan Simonsen
1978 — Kevin Keegan
1979 — Kevin Keegan
1980 — Karl-Heinz Rummenigge
1981 — Karl-Heinz Rummenigge
1982 — Paolo Rossi
1983 — Michel Platini
1984 — Michel Platini
1985 — Michel Platini
1986 — Ihor Belanov
1987 — Ruud Gullit
1988 — Marco van Basten
1989 — Marco van Basten
1990 — Lothar Matthäus
1991 — Jean-Pierre Papin
1992 — Marco van Basten
1993 — Roberto Baggio
1994 — Hristo Stoichkov
1995 — George Weah
1996 — Matthias Sammer
1997 — Ronaldo
1998 — Zinedine Zidane
1999 — Rivaldo
2000 — Luís Figo
2001 — Michael Owen
2002 — Ronaldo
2003 — Pavel Nedvěd
2004 — Andriy Shevchenko
2005 — Ronaldinho
2006 — Fabio Cannavaro
2007 — Kaká
2008 — Cristiano Ronaldo
2009 — Lionel Messi
2010 — Lionel Messi
2011 — Lionel Messi
2012 — Lionel Messi
2013 — Cristiano Ronaldo
2014 — Cristiano Ronaldo
2015 — Lionel Messi
2016 — Cristiano Ronaldo
2017 — Cristiano Ronaldo
2018 — Luka Modrić
2019 — Lionel Messi
2020 — Não concedido
2021 — Lionel Messi
2022 — Karim Benzema
2023 — Lionel Messi
2024 — Rodri
Fonte: France Football.
Redigido por ContilNet.