Bola de Ouro: Amanda Gutierres fica em 21° entre as melhores do mundo

Escrito por Metrópoles
Amanda Gutierres é a 21ª melhor jogadora de futebol do mundo. A brasileira de 24 anos já teve sua posição na premiação da Bola de Ouro revelada. A cerimônia acontece nesta segunda-feira (22/9), às 16h (de Brasília), em Paris. Apenas os 10 primeiros colocados são revelados durante a entrega do prêmio, no Théâtre du Châtelet.

A atacante atua pelo Palmeiras e foi o destaque da Seleção Brasileira na Copa América, em julho e agosto deste ano.

Ranked at the 21th place for the 2025 Women’s Ballon d’Or!

Amanda Gutierres
Palmeiras
Brazil#ballondor pic.twitter.com/NGqTpA4G5E

— Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Amanda foi a artilheira do Brasileirão Feminino 2025, mesmo com o time Alviverde eliminado na semifinal. Em 19 jogos disputados pela competição, ela marcou 17 gols. Na Copa América, a atacante deixou a mesma marca. Com seis bolas na rede, ela se garantiu como maior goleadora, empatada somente com a paraguaia Claudia Martínez.

ContilNet Notícias

