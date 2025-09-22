bola-de-ouro:-amanda-gutierres-fica-em-21°-entre-as-melhores-do-mundo

Amanda Gutierres é a 21ª melhor jogadora de futebol do mundo. A brasileira de 24 anos já teve sua posição na premiação da Bola de Ouro revelada. A cerimônia acontece nesta segunda-feira (22/9), às 16h (de Brasília), em Paris. Apenas os 10 primeiros colocados são revelados durante a entrega do prêmio, no Théâtre du Châtelet.

A atacante atua pelo Palmeiras e foi o destaque da Seleção Brasileira na Copa América, em julho e agosto deste ano.

Ranked at the 21th place for the 2025 Women’s Ballon d’Or! Amanda Gutierres

Palmeiras

Brazil#ballondor pic.twitter.com/NGqTpA4G5E — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Amanda foi a artilheira do Brasileirão Feminino 2025, mesmo com o time Alviverde eliminado na semifinal. Em 19 jogos disputados pela competição, ela marcou 17 gols. Na Copa América, a atacante deixou a mesma marca. Com seis bolas na rede, ela se garantiu como maior goleadora, empatada somente com a paraguaia Claudia Martínez.