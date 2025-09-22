Bola de Ouro: confira horário e onde assistir à cerimônia de premiação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bola-de-ouro:-confira-horario-e-onde-assistir-a-cerimonia-de-premiacao

O mundo do futebol está com os olhares voltados ao Théâtre du Châtelet, em Paris, nesta segunda-feira (22/9), onde será escolhido o ganhador da Bola de Ouro. Uma das premiações mais cobiçadas da modalidade, promovida pela France Football, elegerá os principais destaques da temporada 24/25, às 16h (de Brasília).

3 imagensRaphinha está na briga como favoritoMarta com o prêmio The Best, da FIFAFechar modal.1 de 3

Vini Jr. disputa o prêmio de melhor jogador

Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images2 de 3

Raphinha está na briga como favorito

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images3 de 3

Marta com o prêmio The Best, da FIFA

Kate Green/FIFA via Getty Images

Quatro brasileiros disputam, em duas categorias, a chance de se tornaram os melhores do mundo. Vini Jr. e Raphinha, além de rivais no futebol espanhol, agora brigam pelo prêmio da Bola de Ouro. O Brasil busca a premiação masculina há 18 anos. A última vez que o país agarrou a redonda dourada foi em 2007, com Kaká.

Leia também

No feminino, Marta, que já tem um prêmio no evento com seu nome, pode ser eleita a melhor do mundo mais uma vez. A Rainha apelidou a categoria que gratifica o gol mais bonito da temporada feminina (Marta Award).

Onde assistir

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro será transmitida ao vivo em TV fechada (TNT) e por streaming (Max).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost