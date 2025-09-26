Bola de Ouro: France Football divulga pontuações gerais de jogadores

A France Football divulgou, nesta sexta-feira (26/9), as pontuações oficiais da Bola de Ouro 2025, que consagrou Ousmane Dembélé como o melhor jogador do mundo no masculino e Aitana Bonmatí no feminino.

No masculino, Dembélé ficou com 1.380 pontos e garantiu seu primeiro troféu. O jovem Lamine Yamal ficou na segunda posição com 1.059 pontos, seguido por Vitinha, com 703 pontos.

Raphinha, o brasileiro melhor colocado, ficou em 5º lugar com 620 pontos, mais de 750 pontos abaixo do campeão.

No feminino, Aitana Bonmatí liderou com 506 pontos, conquistando sua terceira Bola de Ouro seguida. Em segundo, ficou Mariona Caldentey, com 478 pontos, e Alessia Russo, com 420 pontos, completou o pódio feminino.

A campanha de Dembélé foi marcada por grandes atuações no PSG na temporada anterior. Já para Bonmatí, o tricampeonato a coloca em nível de lendas, sendo uma das jogadoras mais premiadas da sua geração.

Nos critérios de votação da Bola de Ouro, cada jornalista indica sua lista de 1 a 10 e atribui pontos (15 ao primeiro, 12 ao segundo, etc.). A soma define o ranking final.