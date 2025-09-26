26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes

Bola de Ouro: France Football divulga pontuações gerais de jogadores

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bola-de-ouro:-france-football-divulga-pontuacoes-gerais-de-jogadores

A France Football divulgou, nesta sexta-feira (26/9), as pontuações oficiais da Bola de Ouro 2025, que consagrou Ousmane Dembélé como o melhor jogador do mundo no masculino e Aitana Bonmatí no feminino.

Leia também

No masculino, Dembélé ficou com 1.380 pontos e garantiu seu primeiro troféu. O jovem Lamine Yamal ficou na segunda posição com 1.059 pontos, seguido por Vitinha, com 703 pontos.

Raphinha, o brasileiro melhor colocado, ficou em 5º lugar com 620 pontos, mais de 750 pontos abaixo do campeão.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ballon d’Or (@ballondorofficial)

No feminino, Aitana Bonmatí liderou com 506 pontos, conquistando sua terceira Bola de Ouro seguida. Em segundo, ficou Mariona Caldentey, com 478 pontos, e Alessia Russo, com 420 pontos, completou o pódio feminino.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ballon d’Or (@ballondorofficial)

A campanha de Dembélé foi marcada por grandes atuações no PSG na temporada anterior. Já para Bonmatí, o tricampeonato a coloca em nível de lendas, sendo uma das jogadoras mais premiadas da sua geração.

3 imagensA jogadora venceu pela 3ª vez consecutivaFechar modal.1 de 3

Bonmati e Dembelé venceram as bolas de ouro do feminino e masculino

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images2 de 3

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images3 de 3

A jogadora venceu pela 3ª vez consecutiva

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images

Nos critérios de votação da Bola de Ouro, cada jornalista indica sua lista de 1 a 10 e atribui pontos (15 ao primeiro, 12 ao segundo, etc.). A soma define o ranking final.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost