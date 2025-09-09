Bolívia vai para a repescagem da Copa do Mundo pela 1ª vez na história

Pela primeira vez em sua história, a Bolívia se classificou para a repescagem da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (9/9), a La Verde venceu o Brasil por 1 x 0, em último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas e agora vai em busca de sua quarta participação no mundial.

Com a vitória contra o Brasil, a Bolívia chegou a 20 pontos, dois a mais do que a Venezuela, que perdeu por 6 x 3 para a Colômbia, em sua casa. Com isso, a equipe atingiu a sétima posição e garantiu vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

Caso se classifique para a Copa do Mundo através da repescagem, a Bolívia irá para a sua quarta participação em Mundiais, a primeira desde 1994. A sua estreia na competição foi em 1930, na primeira edição do torneio, onde foi convidada. Em 1950, a La Verde também jogou sem passar pelas Eliminatórias.

A única vez em que se classificou através das Eliminatórias Sul-Americanas foi em 1994. Na ocasião, a Bolívia ficou em segundo lugar e foi direto para a Copa do Mundo daquele ano. Desde então, a equipe não participou de nenhuma outra edição de mundial.

A repescagem para a Copa do Mundo reunirá seis seleções em busca de duas vagas no mundial. Serão dois representantes da América do Norte, um da África, um da Ásia, um da América do Sul e um da Oceania. Os jogos serão na janela da Data Fifa de 23 a 31 de março de 2026.