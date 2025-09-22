Bolsa de desaparecida é achada com serial killer entre facas e bonecas

A mãe de uma mulher de 38 anos, desaparecida há cerca de um mês, reconheceu a bolsa da filha entre os itens apreendidos com Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, o suposto serial killer de Rio Verde (GO) — suspeito de assassinar seis mulheres usando meios extremamente cruéis.

Ele foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) em 12 de setembro após retornar à cena de um dos crimes. No entanto, o caso foi divulgado somente nos últimos dias.

Segundo o delegado Adelson Candeo, responsável pela investigação do caso, a polícia tem recebido denúncias de outros possíveis crimes conforme avançam as investigações de envolvimento de Rildo no assasinato de Elisângela Silva de Sousa, de 26 anos, encontrada morta em um lote baldio em 11 de setembro.

Após a divulgação das imagens de itens encontrados na casa do suspeito, como facas, bolsas e bonecas, a mãe da mulher desaparecida procurou a polícia.

De acordo com o delegado, ela foi à delegacia alegando que reconheceu uma das bolsas femininas apreendidas na residência do suspeito como sendo a que a filha dela usava quando foi vista pela última vez.

Rildo Soares dos Santos, de 33 anos

Ele foi preso em flagrante após na cena de um dos crimes

Print de uma câmera de segurança que mostra Rildo caminhando em uma rua

A investigação apontou que Rildo usava uniforme de limpeza urbana como disfarce para circular sem levantar suspeitas

Elisângela Silva de Souza, uma das vítimas que foi encontrada em um terreno baldio no dia 11/9

Entenda

Apontado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) como um suposto serial killer, Rildo Soares teria assassinado brutalmente seis mulheres.

O delegado Adelson Candeo declarou que o suspeito agia com extrema crueldade em todos os crimes que cometia, desfigurando a face das vítimas e, em alguns casos, ateando fogo aos corpos para dificultar a identificação.

Ele é investigado por uma série de crimes, incluindo feminicídio, furto, ocultação de cadáver, tentativa de estupro e latrocínio.

Ele foi preso quando voltou ao local de um dos crimes. Imagens feitas por câmera de monitoramento mostram o momento em que o suspeito andava do outro lado da rua, enquanto a perícia era realizada no lote onde a vítima foi encontrada morta.

Os policiais reconheceram o homem, que tentou fugir correndo, mas o alcançaram e o prenderam.